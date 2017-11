Hay que planificar de acuerdo a las necesidades en educación

La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente, Cecilia Veleda, se refirió al conflicto suscitado en torno a la implementación del Plan de Mejora Integral del Sistema de Formación Docente, a partir del cual se generará un profundo cambio en los Institutos de Educación Superior (IES).

La funcionaria nacional valoró la iniciativa de emprender un nuevo rumbo en el sistema de formación, el cual permitirá avanzar en "mejorar la calidad educativa", ya que remarcó que es fundamental modernizar el sistema educativo obligatorio, adaptándolo a los requerimientos que demanda el siglo XXI. "Este es un cambio muy necesario tanto en Jujuy como en otras provincias del país, si lo que queremos es mejorar y avanzar en el derecho al aprendizaje", opinó Veleda al ser consultada sobre el Plan del Gobierno provincial.

Actualmente, acotó, en la Argentina no está garantizado cabalmente el derecho al aprendizaje si tenemos en cuenta por ejemplo "que el 70% de los estudiantes de secundaria, no pueden resolver problemas básicos". Por lo que cualquier país, para emprender un camino de desarrollo económico, humano e institucional "debe hacer una mejora sustantiva de la calidad educativa. Y en ese camino, todos los países que están preocupados por esta cuestión, están poniendo todo el foco en la formación docente".

Explicó que el Plan que presentó recientemente el gobernador Gerardo Morales junto a autoridades de la cartera de Educación de la provincia, tiene tres ejes fundamentales. El primero, tiene que ver con tender a una mejor planificación de la oferta. "En Jujuy y esto se reproduce en muchas provincias, hay una enorme oferta de carreras de nivel primario, eso tiene que ver con la tradición del sistema educativo que expandió en primer lugar la educación primaria. La educación primaria hace décadas que está universalizada en Argentina. Entonces es momento de abrir una mayor cantidad de ofertas para el nivel secundario, el maternal o para ciertas formaciones como las modalidades de educación especial o rural que requieren de una formación específica", planteó la funcionaria.

"Básicamente esto tiene que ver con tender hacia una planificación que parta de datos objetivos, ligados a las necesidades de la educación obligatoria porque en Jujuy y en muchas otras provincias, se ha naturalizado una planificación que podríamos llamar inductiva. Es decir una planificación, muchas veces ligado a los perfiles docentes disponibles en los Institutos y no en función de las necesidades del sistema educativo", resaltó la directora del Infod.

En esa línea dijo que la decisión de no reabrir la cohorte 2018 de las carreras que están saturadas (Inicial, Primario, Educación Física, Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración), responde a una medida que tiene como fin "no continuar estafando a la gente. Los jóvenes que hoy van a iniciar una carrera, van a poner todos sus esfuerzos y recursos para poder seguir una carrera que después no les va a permitir trabajar", apuntó Veleda haciendo hincapié en que la medida se enmarca en la Ley de Educación Nacional la cual plantea que el sistema de formación docente tiene que garantizar también otras funciones además de la formación inicial: "la formación continua y el apoyo pedagógico a escuelas".

Estas últimas, "son cruciales para mejorar los niveles de aprendizaje en el corto y mediano plazo", por eso "vamos a invitar a los institutos a sumarse y a acompañar a los docentes en ejercicio, a través de una formación de calidad".

Para alcanzar este desafío, la directora señaló que el Infod acompañará a la Provincia con formaciones de primer nivel a fin de lograr una formación continua de alta calidad.

Implementarán una formación específica para directores y supervisores

Cecilia Veleda señaló que desde el Infod lanzarán una política nacional de formación de directores y supervisores de escuelas, ya que “está sumamente probado a nivel internacional, pero también esto se ve palmariamente en las escuelas, que cuando hay un buen director hay una buena escuela”.

Sin embargo, los directores que tienen un buen desempeño logran alcanzar buenos niveles, no porque tengan una formación previa y acorde a las funciones que cumplen, sino que “son así de manera espontánea porque hoy no están recibiendo una formación sistemática, es decir una formación institucionalizada como condición de acceso al cargo”.

“Lo cierto es que un buen docente no es necesariamente un buen director. Se necesitan capacidades específicas. Por eso vamos a estar proponiéndoles a ciertos institutos y a ciertos profesores de institutos, la posibilidad de recibir ellos mismos una formación intensiva y específica para poder formar a los directores y supervisores de manera que en el mediano plazo podamos mejorar los aprendizajes de los alumnos que es nuestro fin último”, ponderó.

Veleda hizo especial énfasis en la necesidad de renovar la formación de los futuros docentes, a partir de la implementación y expansión de un nuevo modelo pedagógico de formación docente inicial, ya que evaluaciones anteriores implementadas por el Infod en conjunto con las provincias “muestran que la formación inicial hoy es eminentemente teórica, que está muy centrada en la clase expositiva con un rol muy pasivo por parte de los estudiantes, con un muy bajo uso de las nuevas tecnologías, centrada en contenidos compartimentados en lugar de tender a lo que queremos en todo el país que es una formación mucho más centrada en el desarrollo de capacidades profesionales”.

En ese marco, finalizó diciendo que lo que se persigue a través de este Plan de Mejora Integral del Sistema de Formación Docente es “tender a la modernización de la formación inicial para que sea una formación ajustada a las necesidades del siglo XXI. En ese sentido, están tendiendo muchos países del mundo y la Argentina tiene que activarse ya”.