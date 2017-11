Jujeña a la Olimpiada Nacional de Historia

Luego de superar las instancias colegial y provincial, Jimena Verónica Vargas del Colegio Secundario Nº 6 representará a Jujuy en la Olimpiada Nacional de Historia, que se realizará desde el 8 del actual en Santa Fe.

El certamen es organizado desde hace más de una década por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). De la edición 2017 participaron más de 8800 alumnos pertenecientes a 850 escuelas de las 24 jurisdicciones educativas de todo el país. Uno de ellos es Jimena Vargas, quien representará a la provincia de Jujuy.

Un orgullo para el Secundario Nº 6

“Estoy muy emocionada no sólo de poder representar a la provincia, sino de saber que pude demostrarme a mí misma que si quiero puedo lograr lo que me proponga”, expresó Jimena durante su visita a El Tribuno de Jujuy.

Según comentó la estudiante que cursa cuarto año del Colegio Secundario Nº 6 de Alto Comedero, decidió inscribirse para participar de la Olimpiada luego de que su profesora de Historia, Adela Avalos, informara a los estudiantes de los tres últimos años de ese establecimiento educativo sobre la convocatoria. “Al principio no me animaba porque como estudio también en la Escuela de Música, no iba a tener tiempo. Pero al final me decidí y me inscribí”, mencionó Jimena, quien instó a los estudiantes a “animarse” y participar de todas las instancias educativas.

Por su parte, la docente a cargo manifestó su beneplácito por el logro alcanzado por Jimena y recordó que en total 18 estudiantes del Secundario 6 participaron de la competencia que está dirigida a estudiantes de tercero a quinto año del nivel medio, y tiene como fin “desarrollar habilidades cognitivas de los alumnos, ya que el sistema de evaluación no consiste en selección múltiple o respuestas literales, sino que demandan mucha interpretación y razonamiento”.

En esta edición, la temática establecida por los organizadores de la Olimpiada abordó lo vinculado al sistema capitalista y el mundo del trabajo dentro de la edad contemporánea.