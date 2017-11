Jujuy con muy pocos espacios "amigables con las mascotas"

En las últimas décadas, a nivel mundial, ha ido cambiando la visión y el modo de concebir a las mascotas, dándoles un lugar cada vez más preponderante en la vida de los seres humanos. Los países del primer mundo fueron los primeros en incluir a las mascotas como parte de la familia, considerándolas en muchos casos como miembro integrante de ella, concepto que ha ido creciendo cada vez más y que se ha expandido rápidamente hacia el resto del mundo.

Esta concepción que ubica a perros y gatos, principalmente, en otro lugar muy distinto al que ocupaban en décadas pasadas, no solamente ha modificado hábitos intrafamiliares sino que además ha atravesado los límites del hogar, generando cambios en la sociedad, en los espacios públicos, centros comerciales, y en numerosos espacios comunes entre vecinos, quienes de a poco van asumiendo con mayor naturalidad esta nueva convivencia con los animales.

Así, desde hace algunos años atrás se implementó el término "pet friendly" que en castellano significa "amigable con las mascotas", un concepto común en muchos países del mundo, el cual se impuso para describir a aquellos espacios, instituciones o empresas que permiten el ingreso y permanencia de mascotas. Esta tendencia se ubicó rápidamente en bares, restaurantes, centros comerciales y hasta por ejemplo en hoteles, teniendo en cuenta que cada vez son más quienes viajan acompañados de sus mascotas.

Argentina no es la excepción, ya que especialmente en las provincias del centro del país y aquellas con mayor densidad poblacional, de a poco fueron adoptando esta costumbre a fin de dar respuesta a una creciente demanda. Así, cada vez son más los espacios "amigables con las mascotas", incluso en el transporte público de pasajeros.

Si bien la provincia de Jujuy todavía está lejos de aproximarse a esta tendencia, de a poco se va promoviendo, al igual que la tenencia responsable de mascotas. Igualmente existe un sector de la comunidad que ha acuñado con fuerza esta concepción moderna de convivencia con las mascotas, dándoles un lugar casi de privilegio en el hogar y dentro del seno familiar. Es así que por ejemplo, a la hora de realizar paseos, viajes, salir a comer a restaurantes, visitar a amigos o familiares, se han vuelto momentos en los que también se incluyen a las mascotas, ya que muchos optan por integrarlas a la agenda de actividades familiares.

Sin embargo, en la provincia, por el momento solo se puede hacer uso del espacio público en compañía de las mascotas, ya que todavía no está permitido acceder con ellos a espacios del ámbito privado, a diferencia de otras provincias donde esto ya es posible.

Actualmente son muy pocos los espacios "pet friendly" en Jujuy, prácticamente no existen, lo cual incomoda y hasta genera inconvenientes para los dueños, quienes se ven impedidos de realizar determinadas actividades en compañía de sus mascotas.

Disfrutar de una comida en un restaurant, acceder a un local comercial, supermercados, centros comerciales o institución, utilizar el transporte público de pasajeros, hospedarse en un hotel, acceder a campings, son algunas de las tantas actividades que en Jujuy todavía no se pueden realizar junto a las mascotas. Y esto tiene que ver, por un lado, por falta de legislación al respecto, como así también porque no existe una demanda social suficiente que impulse la apertura masiva de espacios "pet friendly" sumado a que culturalmente hay muy poca conciencia sobre tenencia responsable de mascotas (con todo lo que ello implica) y menos aún sobre esta tendencia de incluirlas como miembro activo de la familia.

Jujuy cuenta con el primer café “pet friendly” de toda la región

La capital jujeña se ha convertido en la ciudad pionera del NOA en contar con un café “pet friendly”. Se trata de un espacio que se inauguró hace un año y que apuesta a ser un lugar especial, dedicado a las personas que desean disfrutar un momento en compañía de sus amigos de cuatro patas. Así lo describió Noemi Amador, propietaria del café, quien explicó que abrió este espacio justamente porque Jujuy no contaba con un lugar en el cual poder tomar un café o consumir algo junto a las mascotas. “Vimos la necesidad de muchas personas que salen a pasear con sus perros y no tienen dónde sentarse a tomar un café o un jugo porque no les permiten ingresar con la mascota. Nosotros ya teníamos el café y ante la consulta de nuestros clientes decidimos abrir un espacio exclusivo para que puedan estar cómodos y en compañía de sus perros”, dijo.

Explicó que quienes asisten al bar piden lo que desean consumir y además se les ofrece gratuitamente una porción de alimento y agua para las mascotas. “Les brindamos alimento balanceado de primera línea, según la necesidad de cada uno, y agua para que puedan refrescarse; además el lugar está acondicionado con una fuente de agua lo que genera un clima natural, ideal para ellos” sostuvo.

Una tendencia en crecimiento

Si bien el café abrió sus puertas hace ya varios meses, de a poco se va haciendo más conocido y va creciendo la demanda. “Por ahora solo ofrecemos servicio de confitería, pero la intención es poder ampliar el menú y estimamos que ahí va a ser mayor la demanda”, aseguró la propietaria.

Amador advirtió que es el primer café pet friendly de toda la región, ya que no hay en otras provincias de la zona bares de estas características. “La tendencia cada vez es mayor y por lo tanto es más grande también la demanda de clientes, incluso no solo de quienes poseen mascotas de raza si no de perros mestizos, porque todos son considerados parte de la familia”, dijo.

Cabe mencionar que junto al café, hay una tienda de accesorios para mascotas, además de una peluquería y spa canino.

Pese a que de a poco se va dando una mayor apertura a este tipo de iniciativas, todavía resta mucho para que Jujuy se convierta en una provincia “pet friendly”. Para eso primero es necesario cambiar la cruda realidad que atraviesa la provincia en relación a las mascotas, con acciones básicas que van desde la concientización sobre su tenencia responsable, hasta la promoción de la castración a fin de disminuir la densa población animal que deambula por las calles.

Una automotriz “pet friendly”

En el último año, la firma Renault se ha posicionado como la primera automotriz de Argentina “pet friendly”, por cuanto se identifica como una empresa que fabrica vehículos para la familia, y las mascotas son un integrante más de ella. Bajo este concepto emprendió la tarea de adicionar a sus vehículos accesorios exclusivos para mascotas, a fin de que puedan viajar de manera más segura y cómoda en los autos Renault.

En igual sentido, en cada una de las concesionarias de la automotriz de todo el país, incluso en la de Jujuy, se implementaron espacios amigables con las mascotas, de modo que quienes deseen asistir a las oficinas de Renault pueden hacerlo en compañía de sus animales ya que cuentan con un espacio especial para resguardarlos mientras sus dueños son atendidos.

Dificultades a la hora deviajar en el transporte público.

PROHIBIDO/ EN JUJUY AÚN NO ES POSIBLE VIAJAR CON MASCOTAS EN TRANSPORTE PÚBLICO.

Dificultades a la hora de viajar en el transporte público

Otro de los temas complejos que atraviesan los mascoteros es la imposibilidad de viajar en el transporte público de pasajeros en compañía de sus animales. Es que quienes no cuentan con un vehículo propio y deben trasladarse junto a sus amigos de cuatro patas se ven en una gran dificultad, ya que no pueden hacerlo en colectivo y muchas veces tampoco pueden hacerlo en taxis o remises. Lamentablemente, a diferencia de otras ciudades en las que sí está permitido, aquí todavía esta es una materia pendiente.

Desde el año pasado, el Gobierno porteño aprobó la posibilidad de que los pasajeros del subte viajen junto a sus animales domésticos los fines de semana y feriados. La iniciativa autoriza a que cada persona mayor de edad pueda llevar en el subte hasta un perro o gato doméstico los días sábados, domingos y feriados, lo cual además no tiene un costo adicional para el pasajero, aunque el transporte debe realizarse en un dispositivo cerrado y ventilado, en condiciones de salubridad y aseo.

Sería de gran valor que en la provincia se evalúe una iniciativa similar, ya que facilitaría el traslado de mascotas, especialmente para aquellas personas que dependen de manera indispensable de sus fieles compañeros, como es el caso de las personas no videntes y sus perros lazarillos.