Jujuy cuenta con el primer café "pet friendly" de toda la región

La capital jujeña se ha convertido en la ciudad pionera del NOA en contar con un café "pet friendly". Se trata de un espacio que se inauguró hace un año y que apuesta a ser un lugar especial, dedicado a las personas que desean disfrutar un momento en compañía de sus amigos de cuatro patas. Así lo describió Noemi Amador, propietaria del café, quien explicó que abrió este espacio justamente porque Jujuy no contaba con un lugar en el cual poder tomar un café o consumir algo junto a las mascotas. "Vimos la necesidad de muchas personas que salen a pasear con sus perros y no tienen dónde sentarse a tomar un café o un jugo porque no les permiten ingresar con la mascota. Nosotros ya teníamos el café y ante la consulta de nuestros clientes decidimos abrir un espacio exclusivo para que puedan estar cómodos y en compañía de sus perros", dijo.

El café pet friendly está ubicado en galería centenario “Dos Chinos”, de Alvear 735. El bar mantiene sus puertas abiertas las 24 horas del día

Explicó que quienes asisten al bar piden lo que desean consumir y además se les ofrece gratuitamente una porción de alimento y agua para las mascotas. "Les brindamos alimento balanceado de primera línea, según la necesidad de cada uno, y agua para que puedan refrescarse; además el lugar está acondicionado con una fuente de agua lo que genera un clima natural, ideal para ellos" sostuvo.

Una tendencia en crecimiento

Si bien el café abrió sus puertas hace ya varios meses, de a poco se va haciendo más conocido y va creciendo la demanda. "Por ahora solo ofrecemos servicio de confitería, pero la intención es poder ampliar el menú y estimamos que ahí va a ser mayor la demanda", aseguró la propietaria.

Amador advirtió que es el primer café pet friendly de toda la región, ya que no hay en otras provincias de la zona bares de estas características. "La tendencia cada vez es mayor y por lo tanto es más grande también la demanda de clientes, incluso no solo de quienes poseen mascotas de raza si no de perros mestizos, porque todos son considerados parte de la familia", dijo.

Cabe mencionar que junto al café, hay una tienda de accesorios para mascotas, además de una peluquería y spa canino.

Pese a que de a poco se va dando una mayor apertura a este tipo de iniciativas, todavía resta mucho para que Jujuy se convierta en una provincia "pet friendly". Para eso primero es necesario cambiar la cruda realidad que atraviesa la provincia en relación a las mascotas, con acciones básicas que van desde la concientización sobre su tenencia responsable, hasta la promoción de la castración a fin de disminuir la densa población animal que deambula por las calles.