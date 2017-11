Insisten en la nulidad del pedido de detención de Amado Boudou

Eduardo Durañona, abogado del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, ratificó hoy que este lunes insistirá con su pedido de nulidad de la detención de su cliente, quien está alojado en el Hospital Penitenciario de la cárcel de Ezeiza.

"Mañana voy a pedir la nulidad de la detención y la indagatoria", indicó Durañona en declaraciones formulados primero a Radio 10 y luego al Canal C5N.

Al ser indagado por el juez federal Ariel Lijo el viernes, poco después de quedar detenido ese mismo día, Boudou solicitó la excarcelación, la nulidad de su detención y recusó al magistrado.

Lijo rechazó la excarcelación mientras que el mañana resolverá el planteo para apartarlo del caso y dará vista a la querella de la Oficina Anticorrupción y al fiscal del caso Jorge Di Lello, sobre el otro planteo de nulidad de la detención, dijeron a Télam fuentes judiciales.

Ahora, por el rechazo de Lijo a excarcelar a Boudou, su abogado apelará ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, de la sala I de la Cámara Federal, donde la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2012 quedó radicada a fines de 2013, cuando llegó el primer incidente a revisión.

Durañona señaló que el sábado visitó al ex funcionario durante cerca de dos horas.

"Está bien de salud y de ánimo", dijo.

El abogado defensor volvió a cuestionar la detención de su cliente, porque "nunca obstruyó el procedimiento de la Justicia".

También recordó que "siempre pidió permiso para viajar al exterior" y consideró que "no hay ningún movimiento probatorio de obstrucción en la causa".

Durañona opinó que el que se le imputa a Boudou "es un delito técnico" y además de criticar su detención, cuestionó la difusión de las fotos y el video que muestra el momento en que es arrestado en su departamento de Puerto Madero por parte de agentes de la Prefectura Naval.

"Fue un acto innecesario e indignante", sostuvo el abogado, quien responsabilizó al juez encargado del operativo por la difusión de las imágenes y confirmó que este es uno de sus argumentos para pedir que se aparte al magistrado.