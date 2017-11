A favor y en contra de las reformas del gobierno

El presidente Mauricio Macri presentó el 30 de octubre un paquete de reformas y convocó a un amplio acuerdo nacional para crear empleo y reducir la pobreza durante un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El discurso del presidente tuvo tres ejes: la "responsabilidad fiscal", "la promoción del empleo" y el "fortalecimiento de la república y la calidad institucional".

En este marco, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el Gobierno está dispuesto a negociar su propuesta de reforma tributaria, a la que consideró necesaria para que Argentina se convierta en un país "normal" en materia impositiva.

"No nos creemos los dueños de la verdad", subrayó en una entrevista publicada ayer por el diario La Nación en la que advirtió que rechazará modificaciones que supongan una "contrareforma" tributaria.

"Aspiramos a consolidar todos los cambios que estamos enviando con el proyecto de ley. Pero si en el camino hay alguna modificación que morigera la reforma, pero que no es una contrarreforma, será el precio a pagar de un gobierno con minoría parlamentaria y que debe negociar", puntualizó.

Dujovne sostuvo que el sistema tributario argentino "tiene tantas falencias y es tan malo, que todos los pasos que demos en la dirección correcta suman".

Por su parte, el diputado Diego Bossio, uno de los referentes del Bloque Justicialista en la Cámara baja, señaló que las reformas que pretende el Gobierno se están trabajando "seria y responsablemente".

Además consideró necesario hacer modificaciones estructurales para "salir de la trampa de la pobreza".

En una entrevista del diario La Nación, Bossio celebró la convocatoria del Gobierno a todos los sectores para discutir las reformas y puso como prioridad trabajar para que los gobernadores peronistas puedan "garantizar la gobernabilidad en sus provincias", y "contar con recursos para gestionar y hacer obras".

Por otra parte, el diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano advirtió que ve "con preocupación" el proyecto de reforma laboral encarado por el oficialismo y consideró que la propuesta es "una flexbilización" de las condiciones de trabajo.

Según analizó, el Gobierno alienta una profundización de la "tercerización laboral", la eliminación del pago de horas extra, la ampliación de la jornada laboral, y la rebaja de las indemnizaciones al excluir del cálculo determinados ítems remunerativos.

De la propuesta del Gobierno, el hijo de Hugo Moyano solamente rescató la ampliación de las licencias por paternidad.

"Estamos de acuerdo con que hay que pensar regímenes para el blanqueo de trabajadores pero la realidad es que si nosotros hacemos una retrospectiva de los 90' a la fecha, en el 95, en el 98 con De la Rúa y en 2014 con el kirchnerismo, nunca fue efectiva la rebaja de contribuciones patronales que lo único que hace es desfinanciar el sistema de seguridad social", argumentó.

El exministro de Economía Axel Kicillof consideró que el programa de reformas que presentó el presidente Mauricio Macri "perjudica a las provincias y desfinancia el Estado en un momento donde el Gobierno se plantea que el endeudamiento gigante que realiza es porque tiene déficit", cuestionó.

No obstante, el actual diputado kirchnerista aclaró que no ha "visto el texto", por lo que "hay algunas cosas que se han presentado" de las que no puede "emitir opinión porque hay que saber cuál va a ser la implementación".

Kicillof criticó el plan de medidas que propuso Macri al sostener que "las rebajas impositivas son escalonadas a cinco años y no van a tener impacto inmediato, mientras el impuesto al vino o el efecto sobre Tierra del Fuego van a ser inmediatos".

"Están congelando las jubilaciones en su nivel actual, que tuvieron una caída del diez por ciento respecto a 2015. Si uno lo mide con la promesa de Macri, él llega a la presidencia prometiendo el 82 por ciento móvil. Entonces, ahora está congelando la jubilación de por vida por debajo de lo que era en 2015 cuando Macri decía que había que subirlas", criticó el dirigente opositor.

Por último, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, consideró que "la discusión de la reforma impositiva" que planteó el Gobierno "evidentemente va a ser ardua y va a haber que buscar puntos de coincidencia porque tampoco es posible que los problemas de la economía los resuelvan las provincias", sostuvo. Explicó que "lógicamente todo lo que represente disminuir los impactos tributarios es positivo", pero pidió "analizar cómo se pueden compensar esas pérdidas" de ingresos al Estado. Así, advirtió en este sentido que se debe ver "qué grado de viabilidad hay para discutir el marco de la coparticipación entre Nación y provincia".

Reforma electoral

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación, Adrián Pérez, admitió que el Gobierno nacional redoblará el esfuerzo para lograr una reforma electoral integral, que incorpore un sistema de votación mixto de boleta electrónica, con constancia en papel, con la “doble posibilidad de recuento electrónico y manual en papel”.

“Todas las observaciones que recibamos están bien, porque queremos hacer una reforma con el nivel más amplio posible de debate. Trabajamos en muchas mesas con académicos, tecnólogos y otros especialistas, y resolvimos avanzar con la propuesta de boleta única electrónica, que creemos que es la mejor”, afirmó.

“Además es un sistema mixto: se elige en una pantalla, pero queda una constancia en papel”, explicó a Télam el funcionario, destacando que “funcionó bien en Salta, algunos lugares en Buenos Aires y en Chaco”.

Este es el punto más discutido de la reforma, que incluso la semana pasada generó una presentación de expertos al Gobierno nacional, sugiriendo que descarte la posibilidad de voto electrónico.

Pérez sostuvo que la “boleta de papel partidaria es de un sistema viejo y malo, que presenta muchas falencias, en especial que permite el robo de boletas. Además el Estado se desobliga y pone la responsabilidad en los partidos políticos”.

“El mundo va a la boleta única en papel o al voto electrónico. Nosotros creemos que el ideal es un sistema mixto de boleta única electrónica y no descartamos el papel. Estamos abiertos al debate para encontrar lo mejor”, agregó. El funcionario indicó que “hay que terminar con las colectoras y la candidaturas múltiples, y modificar la ley de financiamiento de los partidos”. “Hay mucho financiamiento en negro, ilegal, y vamos a avanzar en la reforma porque Argentina debe tener instituciones mejores, más trasparentes”, aseveró.