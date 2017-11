Vienen tiempos bravos… y el cuerpo lo sabe…

Que la economía, que las finanzas, que la Justicia, que la política, que el ajuste, que la austeridad… Todo indica que se vienen tiempos complicados, y más allá de las explicaciones que se ensayan desde uno y otro costado de la realidad, el cuerpo ya lo sabe. Como cuando viene tormenta, hay una suerte de sensación, de sexto sentido, que indica que hay que prepararse para un cimbronazo.Son indicios, sospechas, pero vienen tiempos bravos… y el cuerpo ya lo sabe. Veamos

Analizando los indicios que brotaron en el gobierno nacional, en uno de los tantos discursos “postvictoria” se escuchó decir a Mauricio Macri hablándoles a funcionarios de su gobierno en la reunión del novedoso “gabinete ampliado”, que “a partir de ahora somos responsables de corregir todo lo que se hizo mal en los últimos cincuenta años”. Está claro que ese día impar del 22 de Octubre, ganó muy bien y comenzó realmente el gobierno de Cambiemos. Ya sin la excusa de la herencia recibida, el Presidente debutó con un alto grado de soberbia en el que hasta ese momento se había cuidado caer. Según se puede interpretar de sus palabras, tras medio siglo prácticamente tirado a la basura, con muy poco o nada que rescatar, está asumiendo su obligación y la de sus funcionarios, de ahora redimir a la Argentina de un pasado casi abyecto. Planteada casi como una misión para modernos cruzados, que hasta llegaron a destacar la “espiritualidad” del discurso presidencial. De aquella reunión realizada en el Centro Kirchner, participaron ministros, secretarios, subsecretarios, con el “ampliado” de tres jefes de gobierno notables: María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Obviamente interesa a los jujeños conocer que al finalizar el encuentro, el GM, se manifestó consustanciado con los anuncios del presidente. Mientras esta información ganaba las calles, ya se había desatado en todos los niveles un terrible cruce de opiniones acerca de los anuncios económicos y financieros planteados por MM. Los oficialistas elogiaron las reformas impositivas y financieras propuestas y el intento de bajar la presión tributaria y hacerla más equitativa. La oposición entendió que las economías regionales se verán perjudicadas. Y en lo que a Jujuy toca, la producción de azúcar, alcohol, tabaco, vinos y biocombustibles, aparecen como jaqueados por extrañas interpretaciones. Algunos aseguran que nuestra provincia, perdería de arranque, más de mil cien millones de pesos de recursos coparticipables que dejarán de llegar, otros afirman que el nuevo reparto, compensaría esa pérdida y se terminará ganando más. El gobierno aspira a ahorrar cien mil millones con el plan. La gente tiembla imaginando de dónde saldrá la mayoría de ese ahorro, porque el cuerpo de los ciudadanos de a pie, ya sabe que el hilo –como siempre fue- se seguirá cortando por lo más delgado, que el salario volverá a tambalear, los precios se dispararán entre controles laxos, y la estabilidad laboral se afinará notablemente. En el caso del sector estatal, ese cuerpo sabe los anuncios de austeridad del gobierno nacional y del ejecutivo provincial disparan los temores todos, especialmente a quienes no son personal de la planta permanente. Para colmo, merced a un rápido alineamiento de algún funcionario de cuarto o quinto nivel (más gerardista que Gerardo y no sin cierto grado de rara morbosidad), ya comenzó a distribuir notificaciones para que los contratados “vayan recordando y pensando que su relación laboral termina el 31 de Diciembre”. ¿Era necesario? Rápidamente, la ansiedad se extendió a todos los empleados, proveedores y contratistas del estado. Es comprensible que entre las claves de la “modernización” se busque un estado austero y eficiente, algo que nadie en su sano juicio podría atacar, pero antes que meter al estado provincial frenéticamente en una dieta rigurosa, habría que encarar con el mismo apasionamiento potenciar la economía del sector privado, con reglas de juego claras y con seguridades jurídicas indubitables, pueda crecer, para absorber el impacto. Todas las medidas anunciadas, no parecen asegurar ese esquema de relaciones. Dudan las economías regionales, duda la CAME: las asimetrías podrían profundizarse y con ellas el perjuicio. Viene tiempos bravos… y el cuerpo ya lo sabe.

El cuerpo judicial

La Justicia sigue acelerando. A nivel nacional, entre imputados, procesados, presos, y condenados, ya casi se perdió la cuenta de cuántos exfuncionarios y amigos de exfuncionarios integran la lista. Los hechos sobresalientes, fueron la detención de Julio De Vido, de Roberto Baratta, la confirmación de otro procesamiento a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y un nuevo embargo por diez mil millones de pesos, por defraudación en la obra pública por las licitaciones entregadas a Lázaro Báez. Y finalmente, el viernes de madrugada, sorprendió la detención del exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, procedimiento convertido en un espectacular show mediático, que nadie medianamente informado puede dejar de pensar que fue producto de un armado mefistofélico. Más allá de la sensación de que de alguna manera los largos brazos de la justicia alcanzaban a otro de los “pescados más gordos”, la exposición casi cruel a que fue sometido Amado contrastó tanto con la manifiesta protección de la imagen del preso De Vido, que hasta casi desvirtuó el objeto del procedimiento. En Jujuy, la Justicia también busca acelerar. Le correspondió al fiscalSergio Lello Sánchez pedir la elevación a juicio oral y público de la causa “pibes villeros” que involucra a la señora Milagro Amalia Ángel Sala Leyton de Noro y a todo un conjunto de supuestos copartícipes. Considera el titular del Ministerio de la Acusación, que amerita dicha elevación la gran cantidad de acusaciones que pesan sobre la dirigente social, teniendo en cuenta que se han agotado las instancias procesales. En tanto, el juez Pablo Pullen Llermanos, sancionó con una multa de $20.000 al abogado de la señora Sala,Luis Paz, y “reprendió” a los doctores Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, por entender que muestran trato descomedido para con las jueces y actúan con conducta maliciosa al interponer todo tipo de recursos en los trámites judiciales. Ya hubo reacciones de una entidad que nuclea a profesionales (Asociación de Abogados de Jujuy) que entendió que la medida es restrictiva de la función del abogado y condenaron por “abusivo” el monto de la multa. Y naturalmente, expresaron que todo no es más que un intento de “disciplinar” a los profesionales litigantes. El lobby kirchnerista en tanto logró que la CIDH, considere “incumplidas” las cautelares interpuestas a favor de la exdiputada provincial y envió solicitudes a la Corte Interamericana donde seguramente Eugenio Zaffaroniespera el trámite para reiniciar los embates en contra de la Justicia de Jujuy. De allí quizás, la preocupación de Lello Sánchez, porque las causas y la situación de la jefa tupaquera, seguirían siendo de nunca acabar. Paralelamente, en todas esas causas, se amplían las imputaciones y se incluyen a más imputados, semana a semana. Todo parece ser tender a complicarse más… y el cuerpo lo sabe.

Cambios de función

El gobierno local movió el tablero. Lentamente, el GM inició una suerte de remozamiento de su gabinete. Hizo renunciar a dos funcionarios, los jefes del Instituto de Seguros y del Ente Autárquico de la Fiesta de los Estudiantes y trasladó allí al contador Pablo Giachino y a Martín Meyer. También presentó el comienzo de una reestructuración del Ministerio de Salud, que, tal como anticipamos, se veía venir, desde un proyecto que maneja el ministro Gustavo Bohuid. En realidad, lo que se produjo es otro movimiento de piezas dentro del tablero del ajedrez oficial. Por cuestión de estilo y de disponibilidades, el GM persiste en el enroque, desplazando piezas dos o tres escaques más acá o más allá del mirador de su propia ubicación soberana. Faltan más movimientos, dicen los infidentes, en otra área enorme, y algún otro relevo, que en realidad, también sería una permuta, ya que son muy pocos los que el radicalismo eyecta de sus filas. Todos, siguen “colaborando”, aunque tarden un poco en encontrarse reubicación. Hay voces dentro del oficialismo que están anunciando la posibilidad de alguna reducción de altos cargos, asesorías y coordinaciones, como para replicar lo que se está pergeñando en el gabinete nacional y que ya hicieron otras provincias. Pero –secretamente- esperan en que no se llegue a eso. En Cultura y Turismo esperan novedades, y en Educación un “refresh” que alivie a la presión de la relación con los gremios docentes, y del último conflicto desatado por el “freezado” de las carreras de educación primaria, inicial, ciencias de la administración y políticas y educación física. El cierre –en realidad la suspensión de inscripciones- se esconde bajo la perífrasis de mejorar la planificación educativa según las necesidades provinciales. La decisión desató la reacción de la comunidad educativa con ácidas críticas y manifestaciones callejeras, más una reunión -que asoma fuerte- el viernes 17 en dependencias de la UNJu, convocada por ADEA, SADOP, Adiunju Adep y UDA entre otros, para desmenuzar el “plan Calsina”. Que tampoco llega oportuno, horas después del lanzamiento del ambicioso proyecto de un pacto educativo. El gobierno una vez más, echó la culpa a “versiones circulantes en redes sociales y distintos medios que distorsionan el plan”. ¿No será porque volvieron al error de comunicar horrible o no comunicar? El mundo educativo enfrentará debates complicados… y su cuerpo lo sabe.

“¿Peloperonismo?”

Mañana finaliza el plazo para presentar los candidatos a autoridades partidarias en el Partido Justicialista de Jujuy. Dentro de veinte días deberán elegir, miembros del Consejo y del Congreso partidario y de entre ellos, los presidentes de ambos colegiados. Y el jefe del PJ y de la oposición. ¡Nada menos! Hay conversaciones febriles, acuerdos prendidos con alfileres, lealtades que se entregan atadas con una gomilla, y en el fondo, la ansiedad por dejar atrás un período oscuro que los hundió derrotas y disgregación. Nunca fue el peronismo un jardín de rosas, siempre tuvo más de selva y de picadora de carne, y en Jujuy muchas veces jugó el perverso juego de las conspiraciones palaciegas confundiéndolo con la sagacidad política, y creyó que la hegemonía autoritaria era sinónimo de conducción. Pero siempre tuvo como reaseguros el instinto de conservación de algunos dirigentes que sabían olfatear la sangre y retroceder desde el borde del abismo. Pero un día hasta eso falló. Para colmo de males, desde el nivel nacional sólo recibe malas noticias. El kirchnerismo lo arrastra todavía en su debacle. Los ex poderosos instalaron definitivamente el apelativo cristinista en su diccionario: sólo Oscar Parrili era el “pelotudo”, pero tras la detención de Boudou, Luis D´Elía se animó a decirle a la mismísima jefa K “que no se haga la pelotuda”, y el inefable Aníbal Fernández, confesó que “busco que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara y no dejen solos a los compañeros”, entendiendo que el exvice, hombre que cruzó de la UCD al cristinismo es un auténtico peronista. Parece haber nacido el “peloperonismo”. Remando contra todo la tarea del PJ de Jujuy es volver como el Ave Fénix. Y casi sin margen de error buscar el liderazgo más fuerte, más experimentado y más consensuado que puedan conseguir (sin esos requisitos, cualquier intento sucumbirá en poco tiempo), y prepararse para encarar un período de transición, de apertura de puertas y de conscripción de juventudes. Hoy el peronismo tan fácil de atacar (y hasta tratado con burlón desprecio por los nuevos ricos de la política local) debe prepararse para ser generador de oportunidades y de espacios. Cada lista que aspire a llegar a la elección deberá presentar junto a los más de 6200 avales, un plan para seducir a los afiliados sin poder prometer nada más que el “churchiliano” compromiso de sangre, sudor y lágrimas. Hacer nombres y hablar de posibles alianzas, hoy sería tan irresponsable como efímero. Entre esta noche y mañana, todo puede cambiar. De hecho, cambiará. Mientras el interventor Celso Jaque y su junta electoral esperan para recibir a los postulantes, se advierte que el peronista común, aún no está ni muy alertado ni tan entusiasmado con su interna. Y esa será otra tarea urgente de los candidatos: encender el fuego de aquella militancia, aceitar y poner en marcha la topadora que está encallada y oxidada en la banquina, y tratar de acoplarle a aquella vieja mística un mensaje moderno, creíble, que se agote en los lugares comunes del discurso nostalgioso y el antiguo cotillón. El peronista está en vísperas de desenlaces importantes…y su cuerpo lo sabe.