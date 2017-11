El ministro Caputo estuvo vinculado a sociedades y fondos en Caimán

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) - Según publicó el diario La Nación, Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, un hedge fund del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de US$ 100 millones - para ingresar, el fondo exige US$ 1 millón como suscripción inicial mínima-.

El actual ministro de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami Martín Guyot, según surge de los documentos de la "megafiltración" conocida como "Paradise Papers".

Dieciocho meses después de los "Panama Papers", relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a develar los "Paradise Papers".

La entidad se basó en la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, provenientes fundamentalmente de un bufete internacional de abogados basado en las Bermudas, Appleby, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Caputo y Guyot fundaron juntos Noctua Partners LLC, según la agencia Bloomberg, aunque en los registros oficiales del estado de Florida sólo figura Guyot, desde marzo de 2009 y se expandió durante los años siguientes, cuando imperaba el cepo cambiario en Argentina.

El funcionario negó, además, una eventual incompatibilidad entre su anterior trabajo en el sector privado y su actual labor. "No hay ningún conflicto de intereses, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos", respondió para esta publicación.

También rechazó un potencial conflicto de intereses al negociar con los fondos buitre que litigaron contra la Argentina en tribunales de Nueva York por la deuda pública en default.

"La primera vez que traté con fondos buitre fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono", dijo.

Durante sus años previos a la función pública Caputo administró fondos de inversión que tenían como epicentro la firma Noctua Partners. Esa sociedad controla a la subsidiaria Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la de Alto Global Fund, creada en las islas Caimán.

"Yo era sólo un asesor financiero. Siempre fui manager, nunca me ocupé de lo societario", explicó el ministro. "Típicamente, todos los fondos de inversión se radican en Caimán", dijo Caputo, y aclaró que cree que "todo fue totalmente en blanco y legal".

Alto Global Fund se inscribió en las Islas Caimán el 3 de julio de 2009, según figura en dos planillas del bufete Appleby de octubre de 2010 referidas a "mercados emergentes" y "hedge funds".

Y en otra planilla, de noviembre del 2011, Alto Global Fund aparece en un listado sobre los más "prolíficos hedge funds". Caputo minimizó el peso de Alto Global Fund: "Era un fondo de inversión para friends and family (familia y amigos). Muy chiquito, para tener un vehículo institucional más redituable que si va un particular a un banco, donde la tasa es menos atractiva", dijo.

Caputo afirmó que renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund antes de asumir como secretario de Finanzas, en diciembre de 2015, aunque indicó que cualquier documento al respecto debería tenerlo Guyot.

"Cuando pasé a la función pública me desvinculé de todo, absolutamente. No hablo con Guyot desde hace casi dos años", afirmó el ministro.

Caputo se definió además como un mero "administrador" de Noctua y Alto Global Fund y negó haber sido member o socio. "No tuve ninguna injerencia accionaria hasta donde yo sé.

Tampoco es importante porque es una sociedad que no vale nada en sí, es un fondo, y vale en la medida de la cartera que maneja", dijo.

En la declaración jurada que Caputo presentó ante la Oficina Anticorrupción al darse de alta (por lo tanto, debió informar su situación patrimonial de 2015), en tanto, no figuran Noctua ni Alto Global Fund.

Según el entonces secretario de Finanzas, porque sólo cobró honorarios mensuales de esos fondos de inversión, los que siempre declaró ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría: "Yo percibía honorarios de Alto Global Fund, que se pagaban a una sociedad mía en la Argentina llamada LC (por sus iniciales). Todo lo que cobré lo traje a la Argentina al tipo de cambio oficial, lo declaré ante la AFIP y tributé Ganancias".