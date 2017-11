Macri encabezó el acto homenaje a los argentinos asesinados en el atentado de New York

En la bicisenda donde los cinco argentinos fueron arrollados por un extremista identificado con el Estado Islámico en New York, el presidente argentino Mauricio Macri encabezó los actos esta mañana para recordar a las víctimas.

Macri, renovó el compromiso del Estado argentino en la lucha contra el terrorismo y la convivencia en paz de los pueblos.

El primer mandatario nacional, advirtió que "el terrorismo no distingue límites, ni países, ni nacionalidades", al encabezar en Nueva York un homenaje a los cinco rosarinos muertos por un atentado perpetrado el martes último en esa ciudad estadounidense.

El jefe de Estado consideró que los argentinos quieren "ser parte de esta batalla" contra el terrorismo internacional, "por una convivencia en paz y con amor entre todos los habitantes del mundo".

Macri asistió al homenaje junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en el mismo lugar donde los cinco rosarinos fueron arrollados por un vehículo que conducía Sayfullo Saipov, un inmigrante uzbeko radicalizado, en la bicesenda que bordea el río Hudson, en el sur de Manhattan.

El presidente, acompañado de la primera dama, Juliana Awada, aseguró que "la tragedia" del martes último, que "destrozó" a cinco familias, se trató de "un nuevo ataque cobarde del terrorismo".

Luego de su mensaje, junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, colacó una ofrenda floral en el lugar del ataque que causó la muerte a los cinco rosarinos y a otras tres personas.

En su discurso, el jefe de Estado resaltó el valor de la "amistad", que fue lo que llevó al grupo de amigos a visitar Nueva York par a festejar los 30 años desde la graduación en el colegio secundario, y también "el compromiso" de Argentina con la paz.

"Esto es un nuevo ataque cobarde del terrorismo, cinco familias han quedado destrozadas por este hecho, pero esto nos tiene que unir más y confirmar nuestra convicción y compromiso con la paz", dijo el Presidente.

Agregó que lejos de generar "pánico", debe "continuar cada uno con su vida de la mejor forma", para que no consiga el terrorismo lo que busca con estos actos, que es que todos "entren en pánico".

Minutos antes, había pronunciado su mensaje el alcalde de Nueva York, quien le expresó al presidente Macri sus condolencias al pueblo argentino por las cinco muertes.

"No es sólo un ataque a la ciudad de Nueva York, ni a Estados Unidos, es un ataque a toda la humanidad", dijo de Blasio, desde un atril colocado en el sendero en el que el martes fueron sorprendidos los cinco rosarinos, quienes se desplazaban en bicicletas cuando fueron arrollados por el camión que conducía Saipov.

De Blasio asumió también que el ataque es "a los valores de libertad" y de "respeto" y, en este marco, dejó claro que el terrorismo no logrará que cambien esos valores.

"El terrorismo no cambiará nuestras vidas", dijo de Blasio en un mensaje que pronunció en inglés, y al que siguieron unas palabras en español: "Nos unimos al presidente Macri y al pueblo en duelo por los cinco argentinos muertos en el ataque terrorista del martes pasado, los recordamos y oramos por ellos".

Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, viajaron a Nueva York para festejar los 30 años de su graduación en la escuela politécnica, junto con Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisán, Ivan Brajkovic y Guillermo Blanchini, quienes sobrevivieron, y Martín Ludovico Marro, quien vive en Boston y está internado en el hospital Prebysterian de Manhattan.

Del homenaje participaron también el resto de los miembros de la comitiva oficial, junto al cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estreme, y la familia de Martín Marro.