"Feliz con lo que hago"

"Chispasito" así lo conocen sus clientes desde hace más de 50 años a Andrés Castro, quien empezó a trabajar como canillita desde los 6 años. "Tengo mucha historia, vocación, con esta profesión me hice de muchos amigos y todavía los sigo teniendo".

Todos los días Castro va buscar los diarios muy temprano, para iniciar su recorrido en moto por la zona céntrica y barrios, "con la venta de diarios trato de hacer plata como para zafar el día", explicó.

Habló de cómo ha cambiado la labor del canillita hasta la actualidad, "desde muy joven llegaba a vender alrededor de 280 diarios por día. Hoy en día la venta bajó un poco por el tema de los diarios digitales", manifestó.

"Vender diarios para mí es palear la situación, porque detrás de eso está la familia, escuela y los gastos que se hace normalmente en la casa", expresó. Una de las anécdotas más graciosas que nos contó es que es cuando caminaba por la calle Alvear a altura de la escuela Belgrano, "ví a un señor de traje, vestido muy elegante y con corbata. Yo pensé que era un canillita que venía de otra provincia, que era de otro nivel. Resulta que llego a la esquina y me dice aquel señor, ¿quién es el joven que me vendió los diarios, le dí 100 pesos y no me trae el vuelto" dijo. Contó que ese momento fue muy chistoso, "pensé que él habría amenazado el "pibe' que se llevó el cambio y para que no se escape se quedó con los diarios" sostuvo. "Vender diarios para mi es una salida más y me gusta lo que hago", concluyó.