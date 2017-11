Canillitas, una labor de corazón y vida

Los canillitas son en general rostros conocidos por muchas personas que los ven en las esquinas más concurridas del centro o barrios, cumpliendo con su misión de llegar con el diario a sus lectores. Luis Villalba, que lleva sesenta años vendiendo diarios en la esquina de Alvear y Balcarce de la capital provincial, se siente muy satisfecho con su trabajo al que define como su vida,

Villalba se inició en el oficio desde que era un niño de apenas 10 años, en la calle Belgrano, en el desaparecido "Café España".

Es un hombre que tiene muchas historias para contar. Con más de medio siglo de canillita, su trato con los clientes es cordial. "A mis clientes eternos les brindo todo. Tengo amigos que viven en otro país y algunos que todavía veo. Mi trabajo lo manejo a mi manera, como yo quiero y soy mi propio jefe. Este oficio me lo enseñó un amigo", dijo.

Relató que cuando apenas tenía 10 años la venta de diario para él era una diversión, "me he criado sólo con mi abuelo, solía jugar por las calles y un amigo me pidió que lo ayude a vender diarios, desde allí no dejé de vender, para mí era divertido y un entretenimiento".

"Después empezaron a aparecer la responsabilidades y así se fue formando más serio mi trabajo", aseveró.

Luis Villalba todas las mañanas sale a las 7.30 para buscar el diario para tenerlo en su puesto, "estoy satisfecho con mi labor, es mi vida y mis clientes son infaltables", citó.

"¿Pensó alguna vez cambiar de oficio? si, pero no es fácil, porque uno se acostumbra, la venta de diarios y revistas es parte de mi vida", agregó.

Una experiencia graciosa

Contó unas de las tantas anécdotas que vivió. "Cuando era chico y vendía diarios junto a mi amigo, recuerdo que había días que nos quedábamos con diarios sin vender y no sabíamos cómo hacer para que salgan. Entonces nos decíamos, ¿qué te parece si hacemos de cuenta que nos estamos peleando? , con eso captábamos la atención de las personas. Uno terminaba llorando. En ese momento se acercaba una persona y decía, ¿porqué están peleando?, yo decía, me pega a mi porque dice que le estoy quitando venta de diarios. Entonces, la persona que se acercaba a separarnos, nos compraba los diarios y nosotros nos quedábamos contentos. Éramos muy astutos", dijo entre risas.