Gimnasia trabaja pensando en Riestra

Gimnasia, después de casi un mes, volverá a jugar en casa. Será el domingo a las 17 ante Riestra, equipo que debe luchar “contra viento y marea” para no volver a la B Metropolitana.

Sucede que en la final por el ascenso a la B Nacional, ante Comunicaciones, sufrió la quita de 20 puntos por incidentes.

La ausencia del “lobo” en el estadio “23 de Agosto” radicó en el hecho que tuvo fecha libre, luego fueron las elecciones y posteriormente jugó de visitante ante Los Andes.

Precisamente, el plantel reanudó ayer los entrenamientos en el complejo Papel NOA tras el amargo empate en Lomas de Zamora. Todavía perdura la bronca e impotencia por el penal cobrado en tiempo de descuento por una supuesta mano de Alejandro Frezzotti. No sólo que el volante no toco el balón (quedó marcado en su estómago), sino que además fue fuera del área. “Un robo”, es la mejor definición.

Los muchachos saben que en el fútbol las injusticias siempre están a la vuelta de la esquina y que el próximo domingo afrontarán una nueva final. El árbitro designado es Ariel Suárez.

El técnico Martín Astudillo dispondrá de una semana completa para la preparación del equipo, que debe ganar o ganar para prenderse nuevamente en el lote de arriba.

Por otro lado, dirigientes de los clubes que participan en el Torneo Regional del NOA para las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 se reunieron ayer con el presidente del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, con el fin que la entidad reconozca como oficial la competencia que se viene desarrollando hace varios años en Jujuy, Salta y Tucumán.

El vicepresidente “lobo”, Salvador Stumbo, junto al titular de Zapla, Miguel Taritolay, asistieron con representantes de Juventud Antoniana, Central Norte, Pellegrini, Gimnasia de Salta y San Martín de Tucumán.

Explicaron que el campeonato cumple con todos los requisitos afistas y manifestaron que si consideran necesario desde calle Viamonte se mandará la documentación correspondiente para conseguir el aval necesario.

Los dirigentes retornaron conformes con el cónclave, ya que Beacon decidió que para el 2018 el Torneo Regional Juvenil de Clubes del NOA sea oficializado.