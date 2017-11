La Beriso presentó "Pecado Capital" en Jujuy

Y un día volvió y lo hizo de la mejor manera, en el medio de una extensa gira nacional, volvió La Beriso a Jujuy. Y sin dudas que atravesando el mejor momento en su carrera, el grupo liderado por Rolo Sartorio realizó un show inolvidable, presentando su nuevo disco "Pecado Capital" y los clásicos de siempre ante un estadio olímpico de Pálpala prácticamente repleto.

Está claro que esta banda de rock disfruta su gran momento, llenan todos los lugares donde tocan, son primeros en las redes sociales, lideran los rankings, están consolidados como uno de los más convocantes de la escena actual del rock Argentino, además creciendo aún más y captando todo tipo de público, que no recrimina edad ni sexo.

Pasadas las 21 arrancó el show, con los hits de la banda de Avellaneda que no pueden faltar, como "Donde terminare", "Una canción", "No me olvides", "Risas de pobre", "Como olvidarme", "Madrugada", "Pensamientos" y tantas canciones que una multitud cantó, coreó y bailó en casi dos horas de un intenso show.

ROLO SARTORIO/ EL CANTANTE SE LUCIÓ DURANTE EL SHOW DE LA BANDA QUE LIDERA.



Es innegable el crecimiento de La Beriso, quizás ese impulso fue más evidente y exponencial desde el lanzamiento de "Historias", esa correspondencia y popularidad musical se vio en la previa del show, desde temprano con chicos de toda la provincia, muchos de ellos por primera vez en un recital de rock, que decoraban banderas y daban ambiente al acceso al predio a puro canto, palmas e ímpetu. En la multitud estaba la familia, gente de todas las edades ya que esta banda claramente convoca a todo tipo de público, que con sus celulares hicieron estallar las redes sociales, compartiendo en vivo o enviando fotografías para Facebook o whatsapp. La puesta en escena fue maravillosa, un cráneo enorme con luces led en los ojos, que retrata la tapa del último disco "Pecado Capital" escenografía que se monta en todo el país y en el exterior.

Antes del cierre del recital, el líder Sartorio llamó a su staff a quien presentó en sociedad y les cedió el escenario, para que luego ellos interpretaran la canción de AC/DC "Highway to hell", en otro de los grandes momentos de una noche irrepetible para muchos de los presentes.