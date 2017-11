“Escuchar y mirar más a los jóvenes”

¿Cómo surgió el espacio Joven?

El Espacio Joven surge en el año 2013 por una problemática muy acuciante que nos pasó en la escuela La Salle, como fue el suicidio de alumnos. Y eso nos bloqueo como comunidad educativa con un dolor del que no sabíamos cómo salir. Estábamos en una situación crucial, no sólo había suicidios de jóvenes alumnos sino de familiares de nuestros alumnos. Haciendo un análisis contextual del barrio y de la vida de nuestros chicos, del barrio Malvinas constatamos que había un alto índice que vulnerabilidad económica, social y afectiva. Vimos que muy pocos tiene una familia organizada, una familia con algún adulto referenciado, tiene familia donde hay falta de lazos vinculares que les permitan proyectarse a futuro. Y Vimos que no tenían un espacio donde pudieran poner su palabra sobre lo que sienten. Y que en ese lugar su palabra valga y sea escuchada. Ante esto un hermano de la obra de La Salle, de nombre Patricio, llegó para tráenos luz y a oxigenarnos como comunidad educativa. Nos propuso hacer algo y sembró el interrogante de qué podemos ofrecerles a los chicos del barrio Malvinas y a los de la escuela. Entonces pensamos en talleres de oficios, de arte, de cultura y de comunicación. También clases de apoyo, porque muchos chicos viven solos o ensamblados con otras familias y junto a muchas otras cuestiones esto los llevaba el fracaso escolar. Ellos no podían proyectarse y abandonaban la escuela. Había chicos que repetían una y dos veces el mismo año: Era toda una situación problemática que nos afectaba por eso dijimos que sí a esta propuesta y fuimos convocando a diferentes adultos dentro de la institución y conformando Espacio Joven.

¿Cómo esos primeros meses? Y ¿cómo lograron que los chicos se convoquen en el espacio que les ofrecían?

En el 2013 empezamos a ofrecerles algunos talleres. Primero invitamos a los alumnos y les ofrecimos ser parte de sus vidas y fueron los alumnos los que fueron trayendo a otros chicos al Espacio. Hoy tenemos 25 talleres en el Espacio Joven y tuvimos que ampliar las instalaciones. Hay 250 chicos que circulan por los diferentes talleres. Desde ahí surgió el proyecto “mamá canguro” un proyecto que propone ser una red de contención para mamás adolescentes y también un emprendimiento productivo que fabricará pañales ecológicos. En la actualidad tuvimos que ampliar las instalaciones tenemos una casa a unas cuadras de la escuela que se llama casa Joven, esa casa está llena de chicos de lunes a sábado a la tarde. Ahí se juntan, charlan debaten y proponen. También dictamos talleres en los asentamientos cercanos, porque el 70 por ciento de nuestra matricula proviene de los asentamientos.

Todo surge siempre pensando el bien común y en tener un espacio donde las mamas jóvenes se sientan contenidas para poder seguir estudiando. Hoy tenemos más de 30 docentes y jóvenes que están dando talleres juveniles. En un contexto donde solo hay rechazo para muchos jóvenes adolescentes y sobre todo las l mamás adolescentes estudiar es una actitud de empuje y rebeldía. Yo siempre les digo que ahora no estudian solo para ellas, sino para sus hijos y por el bien de todos.

¿Hay reglas o premisas a cumplir dentro del espacio joven?

Hay como tres conceptos básicos en Espacio Joven que nos guían y son: palabras, lazos y alternativas. Primero quisimos que los chicos tuvieran un espacio donde pusieran sus palabras como jóvenes y pudieran pensarse en un contexto que es muy desfavorecido. Que pudieran tener una palabra y que su palabra valga y que sus derechos como niños y adolescentes fueran tenidos en cuenta. En el Espacio Joven los niños y adolecentes pueden tener palabra. Después les propusimos que generen lazos a través de diferentes actividades, así les propusimos tener su propio centro de estudiantes. Presentan listas cuando hay elecciones, hacen debates políticos y todo es coordinado por la comisión directiva de jóvenes. Ahí no entra ningún adulto. Tuvimos el primer centro de estudiantes de la provincia en el nivel medio. Luego las alternativas buscamos las alternativas mediante la discusión y la escucha. Escuchamos qué quieren que necesiten. No dijeron talleres de electricidad y ahí fuimos, huerta clases de apoyo todo surge de una red de ideas que muestra el abanico de posibilidades. El propósito es cultivar el ojo crítico, ya que no siempre van a ser jóvenes, sino que en algún momento van a ser adultos que van a tener que tomar decisiones.

¿Cree que hacen falta más espacios en los que los jóvenes protagonistas?

Siento como mamá y como docente que en las escuelas no les gusta que los chicos hablen, cuando el sentido de la educación son los jóvenes y los niños. Creo que hay que escucharlos y mirarlos más. Ellos tienen que tener la posibilidad de pensar distinto. En el espacio joven ellos deciden y opinan, somos una gran familia. Hay que tener en cuenta las particularidades y sí darles más espacios, opciones y contención.