Ferreyra: “Se necesita una victoria en nuestra casa”

La semana de trabajo para el plantel de Gimnasia y Esgrima finalizará el domingo a las 17 cuando el “lobo” reciba a Deportivo Riestra.

Para llegar de la mejor manera al duelo en el “23 de Agosto”, el equipo dirigido por Martín Astudillo entrenó en la tranquilidad del complejo Papel NOA.

Se hizo énfasis en la parte física con distintas actividades al respecto.

Al finalizar la práctica matutina Leonardo Ferreyra habló con El Tribuno de Jujuy y lo primero que expresó fue que “es importante cambiar la página de lo que pasó y pensar en lo que viene”, haciendo referencia al sabor amargo que dejó el empate ante Los Andes el viernes pasado.

“No sé si nos sentimos más cómodos de visitante o de local, creo que de local más allá que no conseguimos la victoria el último partido, se jugó bien”, dijo el futbolista. Además agregó que “en todas las líneas estamos muy parejos y eso para ser un rival duro para cualquiera”.

En relación al certamen de la segunda categoría del fútbol argentino Ferreyra, al igual que muchos jugadores del plantel “albiceleste”, exclamó que “la B Nacional es muy parejo. Si conseguís tres victorias seguidas te aseguro que estás entre los cuatro primeros. Trabajamos para encontrar y mantener una regularidad”.

El jugador jujeño continuó haciendo mención a la localía. “Gimnasia ya se ganó un respeto en cuanto al nombre y más cuando a juega de local se nota que los equipos te respetan porque plantan dos líneas de cuatro bien definidas o se tiran un poco atrás”, manifestó.

Teniendo en cuenta lo que se viene para Gimnasia, Ferreyra consideró: “Riestra tiene que sumar muchos puntos y tiene que salir a buscar el partido. Ojalá que sea así porque a nosotros se nos van a abrir mucho los espacios”.

Asimismo sostuvo: “Esperemos ganar porque hoy estamos urgidos de un buen resultado para mantenernos en las posiciones de arriba”. El equipo de Buenos Aires recientemente ascendido desde la B Metropolitana purga una sanción que consistió en la quita de 20 puntos y actualmente tiene -11 lo que hace casi inevitable su descenso de categoría al finalizar la temporada 2017/2018.

Por otro lado, se confirmó que el domingo, en Papel NOA, Gimnasia jugará con Central Córdoba de Santiago por el Torneo Regional. El Sub 19 jugará en la cancha 1 desde las 9.30. En el mismo horario se presentará el Sub 15 en la cancha 3 y a las 11.30 se medirán los respectivos Sub 17. Vale recordar que a partir del próximo año esta competencia contará con el aval de la AFA.