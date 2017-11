Marcharon pidiendo justicia y cese de violencia de género

SAN PEDRO (Corresponsal) Familiares de la docente que fue brutalmente agredida por su pareja, marcharon ayer acompañados por miembros de la comunidad sampedreña, que se sumaron para pedir justicia y para que cese el maltrato físico y psicológico ejercido en contra de las mujeres.

En los últimos días, se vieron incrementados los casos de violencia de género en la jurisdicción de la Unidad Regional 2 y fuentes informaron que sólo este fin de semana sumaron seis casos de brutal agresión y que hasta el momento dos agresores fueron arrestados y el otro arresto se ordenó en contra del funcionario de los Derechos Humanos, por el violento hecho que se registró hace diez días.

Anoche, familias salieron a las calles y marcharon mientras pedían “ni una menos, vivas las queremos”, también pedían justicia por las mujeres que perdieron la vida, otras que son víctimas de maltratos y viven sometidas y amenazadas.

La marcha fue convocada por familiares de la docente que fue brutalmente golpeada por su pareja, a quien la policía identificó como Roberto V., de profesión docente y que fue arrestado tras la orden librada por la fiscalía interviniente. La marcha partió desde Región IV, y recorrió calle Sarmiento, Alberdi, Aristóbulo del Valle, Rogelio Leach, Alsina y Mitre hasta llegar al punto de partida. En el lugar, el hermano de la víctima, agradeció la presencia de la gente y convocó a una nueva marcha que se realizara el próximo 25 a horas 20.

“Esta marcha también fue por todas esas mujeres que están sufriendo en silencio. Mi hermana sufrió silenciosamente siete años. Mi familia está destrozada, tengo a mi madre de 70 años que está muy enferma, pido a la justicia que esta persona no vuelva a hostigar a mi familia, a mi hermana a sus hijas. Pido por todas las mujeres que atraviesan por esta situación y que están manipuladas por estos”, dijo José Barrera.

En otro tramo y con lágrimas en los ojos, sostuvo que siempre vio esta situación desde afuera, “nunca viví en carne propia, pero lo que pasamos en la noche del sábado y la madrugada del domingo no se lo deseo a nadie. Hoy tengo que agradecer a Dios que mi hermana está viva y no tengo que llevarle flores al cementerio. Los convoco a otra marcha, nos involucremos, porque ni no lo hacemos no podremos frenar esta ola de violencia en contra de la mujer. Agradezco a la fiscalía por haber actuado con rapidez y pido que brinde protección a mi familia, que esta persona no nos haga más daño”, finalizó el joven.