Proyectan que para el 2018 lleguen los primeros autos eléctricos al mercado argentino

Se multiplican cada vez más las noticias en relación a autos eléctricos alrededor del mundo, y surge el interrogante de "¿cuándo estarán en nuestro país?" En ese marco es que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, adelantó hoy que se están generando las condiciones de "oferta y demanda", como así también de infraestructura para que arriben a la Argentina en 2018.

Dietrich, reconoció que "no existe" en nuestro territorio ninguno de los items necesarios para impulsar la venta de este tipo de vehículos, por tal motivo es que adelantó que "se trabajando sobre un tema de normativa. No había en Argentina incentivos para la llegada de autos eléctricos, ahora los hemos creado y ya se está trabajando en la infraestructura”.

El ministro señaló que, “se ha firmado un acuerdo con YPF para cargadores eléctricos; estamos creando beneficios impositivos para los cargadores eléctricos, estamos trabajando en algunas otras modificaciones y creo que a partir del año que viene vamos a contar con autos eléctricos en Argentina”.

“Ya Toyota anunció que tendrá autos eléctricos, Volkswagen también, General Motors otro tanto y creo que se van a ir dando pasos en ese sentido a partir de estos incentivos que hemos ido generando”, destacó el funcionario.

En otro orden afirmó que también están “unificando normas con Brasil”, para la implementación en forma conjunta del control electrónico de estabilidad (ESP, según su sigla en inglés), que iba a ser obligatorio para los nuevos autos lanzados a la venta a partir del 1 de enero de 2018.

“Hubo ciertos problemas anteriormente en cuanto a que Argentina y Brasil tomaban decisiones de manera independiente y en distintos momentos, y esto atentó con una visión integrada de los dos países. Estamos trabajando para unificar las normas”, dijo Dietrich.

Aclaró, sin embargo, que “lo importante es que tengamos una visión común. Ya acordamos que a partir de ahora no son decisiones arbitrarias de los dos países y esto va a ayudar a una industria más segura de aquí para adelante”.

La implementación del control de estabilidad redundará en la reducción de muertes por accidentes de tránsito en nuestras calles y rutas. Hoy la medida no es obligatoria, y un minúsculo número de unidades lo posee, generalmente de alta gama.

Es un dispositivo con el que se puede evitar hasta un 80 por ciento de los accidentes provocados por la pérdida de control de un vehículo. El dispositivo, al que también se lo llama control dinámico, se acciona automáticamente en el momento de realizar una maniobra imprevista, lo que habitualmente llamamos un “volantazo”, quitándole potencia al motor y utilizando el freno de forma independiente en distintas ruedas para evitar derrapes y vuelcos.

El sistema incorpora sensores de velocidad de giro en las ruedas que trabajan con el ABS (sistemas de frenos antibloqueo) y un sensor de dirección que registra la dirección deseada por el conductor al girar el volante y de esa forma detectar qué maniobras son imprevistas y activarse para corregir su trayecto, según el informe brindado por Pablo Azorín, jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de FIA Latinoamérica.