Alumnos del IES 10 marcharán en contra a resolución ministerial

LIBERTADOR. Los alumnos de los diversos profesorados de la localización de la Escuela de Comercio Nº 4 y de la Escuela Normal de Libertador General San Martín realizarán una marcha para poner en conocimiento de la comunidad lo que está pasando y que tiene como principal protagonista a la Resolución que sacó la Ministra de Educación de la provincia, Isolda Calsina, por el cual el próximo año se dejarán de inscribir a los ingresantes 2018 en cinco carreras en toda la provincia.

Ricardo Vallejos, alumno del profesorado del IES 10 expresó “la resolución de la ministra Calsina afecta, y bastante, al profesorado que tenemos en Libertador General San Martín porque se suspenden las inscripciones para las carreras de Educación Inicial, Primaria y de Administración de Empresas”.

Respecto a esta resolución expresó “producto de ésta preocupación los estudiantes de todas las carreras del profesorado se convocaron para este jueves, a partir de las 18:30 horas, frente a la Escuela de Comercio Nº 4 para luego marchar por las calles de la ciudad pasando por la otra localización, en la Escuela Normal Superior, para luego arribar a plaza central Gral. San Martín”.

Sobre las localizaciones que tiene el IES Nº 10 en el departamento Ledesma informó “el IES Nº 10 tiene cuatro localizaciones: en Libertador General San Martín son dos y están ubicadas en las Escuela de Comercio Nº 4 y la otra en la Escuela Normal, una en Fraile Pintado y la otra en la localidad de Yuto. Las carreras afectadas en nuestro caso son tres y estamos hablando de 250 estudiantes que el año que viene no podrán ingresar a pesar de haber iniciado su oferta académica en la zona”.

“Cerrar carreras porque dicen hay muchos profesores no nos parece una oferta superadora aparte el título es de validez nacional por lo cual implica la posibilidad de buscar trabajo en otras localidades pero cerrando las carreras no se puede hacer, no tendremos un título que nos permita una salida laboral”.

Por último expresó “con la resolución ministerial se ven afectados muchos profesorados en toda la provincia, por eso es que ayer miércoles, se llevaba a cabo una marcha en la capital jujeña y en Tilcara y nosotros lo haremos este jueves. Sentimos que no hay una propuestas de mejoras consustancial, entendemos que es un proyecto que están implementando en la provincia a nosotros esto no nos deja conforme en el sentido que son propuestas a futuro y no hay actuales”, concluyó.

