Dalma Maradona contó cómo le propuso matrimonio su novio

Tras 5 años de amor, Dalma Maradona (30) y Andrés Caldarelli (30) cororaran su amor dando el "sí", tal como lo había anunciado el Diez en su cuenta de Instagram, noticia que recorrió todos los portales y que terminó confirmando la misma actriz.

"Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno no existen más. Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija Dalma", había escrito Diego Maradona, semanas atrás, junto a una foto retro con su hija.

Al poco tiempo de la publicación de Diego y ante las fuertes repercusiones, la futura esposa de Caldarelli compartió con sus seguidores de Twitter la feliz noticia: "¡Me voy a casar con el amor de mi vida y no doy más de felicidad! ¡¡¡Gracias por todos los lindos mensajes!!!".

"Abro la puerta de mi casa y estaba él esperándome con un montón de velas y yo le digo 'Ay, mi amor tanta preparación para una cena'. Hasta pensé que por ahí me había olvidado de alguna fecha. Y bueno, entonces él subió unas cortinas que tenemos y había un cartel que decía '¿Te querés casar conmigo?'".

Ahora, antes de que llegue el día más importante en el día de los jóvenes, Dalma detalló cómo fue la propuesta en el programa Fans: "Es un hermoso. Yo llegué a mi casa y él me había avisado que esa noche cocinaba... pero no es nada raro porque él siempre cocina. Venía todo perfecto, abro la puerta de mi casa y estaba él esperándome con un montón de velas y yo le digo 'Ay, mi amor tanta preparación para una cena, ¿bolu... qué te pasa?'. Hasta pensé que por ahí me había olvidado de alguna fecha. Y bueno, entonces él subió unas cortinas que tenemos y había un cartel que decía '¿Te querés casar conmigo?'.

“Yo lo primero que le digo es 'Pero vos no te querés casar conmigo'. Y él me respondió: '¿Pero me estás jodiendo, respondeme'. Obviamente le dije que sí porque estaba muerta de amor. Pero no me lo esperaba para nada“, agregó, feliz.

Por otro lado, contó una divertida anécdota: "Unos días antes de que me pronponga matrimonio fui a Morfi y Gerardo Rozín lo llamó en vivo y lo trató de convencer de que se quiera casar. Yo le expliqué a Rozin que él no quería y él lo llamó igual. En ese momento ya tenía planeado todo, pero en el momento no iba a arruinar la sorpresa entonces le dijo que no quería casarse".

"Obviamente le dije que sí porque estaba muerta de amor. Pero no me lo esperaba para nada. Mi mamá me dijo que iba a ser la boda del año y yo le paré la moto. Sí me imagino un casamiento de noche, de blanco".

Si bien aún no tienen fecha para la boda, la novia confesó que su mamá, Claudia Villafañe, ya está súper entusiasmada: "Mi mamá me dijo que iba a ser la boda del año y yo le paré la moto. Sí me imagino un casamiento de noche, de blanco".

Por último, se refirió al momento en el que el ídolo dio a conocer la primcia: "A mi papá le había pedido que no diga nada. Creo que tardó en publicarlo lo que tardó en buscar una foto después de que cortó el teléfono con Andrés. Al principio me re enojé porque no sabía ninguno de mis amigos y realmente nadie lo esperaba. La mayoría se enteró por él y no por mí”, finalizó.