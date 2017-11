"Estamos creando leyes más inteligentes y flexibles"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que su gobierno está "reduciendo impuestos" y generando "leyes más inteligentes y flexibles", para atraer a las empresas extranjeras a que inviertan en el país, con la perspectiva de generar nuevos puestos de trabajo.

"Estamos reduciendo impuestos y creando leyes más inteligentes y flexibles", dijo Macri en una entrevista con Bloomberg, en la que destacó que estas reformas van acompañadas de un importante potencial con que cuenta la Argentina que son "sus recursos humanos altamente capacitados".

Atribuyó estos avances a la búsqueda de consensos a través del diálogo que mantienen el gobierno, los sindicatos, los empresarios, y el sector político.

Según el Presidente, "este consenso tiene como fin que Argentina tenga leyes que que permitan terminar con el déficit fiscal y la inflación", al tiempo que "reducen los impuestos y crean trabajo".

"Por eso las reuniones con los sindicatos, para generar reformas que contribuyan a crear nuevos puestos de trabajo, especialmente en el marco de la revolución tecnológica", dijo.

Acompañando estos objetivos, Macri habló también de "reforzar las instituciones", a traves de la reforma del sistema político y judicial, y la introducción de tecnología y el acceso público a información", pero sobre todo "terminando con la corrupción para siempre".

"La corrupción destruye la moral del país", dijo el presidente Macri, al tiempo que reafirmó el compromiso del gobierno con esta lucha.

Macri aclaró que el objetivo es "crear trabajo en el campo privado", y no en el estatal, y señaló que en ese sentido trabaja con los sindicatos.

El presidente también se refirió al Mercosur y a los acuerdos con otros bloques comerciales, como otro eje que también ayudará a generar nuevos puestos de trabajo.

"El Mercosur también está aislado, por eso queremos acuerdo con la Unión Europea y con otras regiones. El Mercosur ha sido el bloque más aislado", dijo Macri, que agregó que no estaban "felices" con la performance del Mercosur, y que con Brasil trabajaban en darle "mayor dinamismo".

En este marco, comparó los resultados que obtuvo Chile con su vino en los diferentes mercados del mundo pese a que, en opinión del mandatario, "el vino argentino es superior".

Dijo también que los acuerdos en el sector de biodiésel "vendrán del sector privado", en la medida que establezcan "en qué condiciones aceptaría continuar importando biodiésel de Argentina, porque lo cierto es que lo necesitan".

"Soy optimista en encontrar una solución", concluyó el mandatario en la entrevista que concedió a la agencia Bloomberg.

A Nisman “lo mataron”

Desde Nueva York, el presidente Mauricio Macri dijo que al fiscal Nisman “lo mataron” y que es necesario “saber quién lo hizo”, en referencia a la actuación de la Justicia argentina que, a casi tres años del acontecimiento, no ha avanzado en el esclarecimiento del hecho.

“Lo mataron. Y necesitamos saber quién lo hizo”, dijo el mandatario, según un audio de la traducción simultánea del inglés al español de sus palabras, que publica The Associated Press (AP). La oficina del presidente no había divulgado el audio original en inglés, pero el vocero del mandatario, Iván Pavlovsky, reconoció ante la mencionada agencia que la traducción al español correspondía a lo que Macri dijo.

Macri agregó: “Estamos apoyando a la Justicia, poniendo a su disposición todos los recursos que necesitan. El esclarecimiento es vital porque tiene que ver también con aportar claridad a nuestro futuro, necesitamos la verdad en todos los aspectos en Argentina. Yo le he prometido a la gente de mi país que siempre les voy a decir la verdad”.

El Presidente formuló estas declaraciones en el marco de un almuerzo del Consejo de las Américas en Nueva York, y van en sintonía con el peritaje que la Gendarmería envió al fiscal Taiano y al juez Ercolini, a cargos de la investigación.

Según las fuerzas de seguridad, el exfiscal Alberto Nisman fue debilitado con ketamina y asesinado entre dos personas de un balazo en la cabeza.