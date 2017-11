Molestias por las largas filas en el Banco Nación

Luego de dos días sin atención al público, ayer retornó la actividad bancaria. En el caso del Banco Nación cientos de personas tuvieron que hacer largas colas -en una jornada muy sofocante- ante las puertas de la entidad financiera y en los cajeros para poder realizar sus trámites, como pagos y extracciones de dinero.

Las demoras, según explicaron desde el propio banco, se debieron al feriado del Día del Bancario del lunes y la caída del sistema del martes, lo que género que no se diera abasto a la gran demanda de personas.

Los usuarios expresaron su molestia ante la situación explicando que si bien muchos tenían asignados número para ser atendidos, hubo gran confusión y "esperas injustificadas".

ABARROTADOS/ LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DEL BANCO NACIÓN FUERON MUY DEMANDADOS EN LA VÍSPERA Y POR MOMENTOS FUNCIONARON MUY POCOS.

Manifestaron además que los cajeros se vieron sobrepasados y que en algunos momentos de la mañana no contaban con el dinero suficiente, funcionado por algunos minutos sólo uno de los seis habilitados.

La situación pudo normalizarse durante el mediodía, cuando muchos usuarios pudieron finalizar sus consultas, aunque algunos no tuvieron paciencia y decidieron retirarse.

Opiniones

Saúl Tolaba

Estuvimos por dos horas haciendo filas en el cajero, de los 6 o 7 que se encuentran habilitados sólo uno estaba funcionando correctamente. Una vez que uno llegaba aparecían personas que según personal del banco tenían prioridad y todo se demoraba.



Rita Quiroga

Vine desde temprano y noté la gran cantidad de gente tanto afuera como adentro, muchos que no fueron atendidos el martes porque se cayó el sistema. Lamentablemente no se dan cuenta del crecimiento de usuarios y no se hace nada al respecto.



Otro perjudicado

Sergio Saucedo resaltó que “durante el mediodía hay una gran cantidad de personas pero hoy es mucho mayor. No sé si el banco lo tomó en cuenta”.