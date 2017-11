Presentan revocatoria por cierre de carreras

Docentes y estudiantes autoconvocados hoy presentarán un recurso de revocatoria en la justicia al mediodía en contra de la Resolución 7239/17 del Ministerio de Educación. También un documento dirigido a la ministra de Educación, Isolda Calsina, para solicitar un espacio de diálogo debido a que no hubo consulta en las determinaciones adoptadas en esa resolución, como la suspensión de inscripciones en cinco carreras y dos profesorados del nivel superior.

Más de dos mil docentes y estudiantes marcharon ayer por calles céntricas y al regresar a plaza Belgrano decidieron ir a la Legislatura que sesionaba, pidiendo ser recibidos.

Vale recordar que la resolución además establece la no elección de autoridades ni claustros docentes, estudiantiles de los IES 3 y 4, entre otras determinaciones. Al respecto Elsa Mamaní, docente del IES 3, expresó que "nos cierran las siete divisiones en Educación Inicial y Educación Primaria, transformándolos en un Instituto Capacitador. La resolución es arbitraria, inconsulta y autoritaria", resaltó.

Por su parte, el docente Santiago Flores, del IES 3 y secretario del IES 4, expresó que la resolución "fue sin diálogo, sin un equipo técnico que pueda participar para gestar este instrumento público y vemos que es un ataque abierto a la educación pública". Así también expresó que los docentes no se sienten representados por el Cedems "Esta resolución aliena nuestros derechos laborales como el derecho a la educación, la preocupación no solo es para el nivel superior sino la propuesta es el cierre de carreras y repercute en todos los niveles, ya que los chicos no tendrían la posibilidad de seguir estudiando. Este ataque no es progresivo y cercena principios básicos que son constitucionales además de estar contemplados en la Ley de Educación nacional que nos regimos todos los niveles del sistema educativo además de las leyes de educación provincial.

Principio de diálogo

Los docentes fueron recibidos en la Legislatura por integrantes de la comisión de Educación (diputados de la UCR y Fuyo). Los docentes, representantes de distintos IES, describieron el problema histórico en educación y acordaron presentar hoy un informe. "Ellos apelan a que hay un gobierno democrático, y eso no se está realizando. Necesitamos la participación de toda la comunidad educativa", expresó Marta Sayago.

Ayer, en la sesión, el bloque del Fuyo solicitó un pedido de informe sobre la situación de los institutos de formación docente y técnicos.