Talleres avanza firme

Con una mirada más optimista y con muy buenos ánimos, Talleres encara otra semana intensa de mucho trabajo, sin lugar a dudas que la victoria pasada frente a Mitre hizo renovar las energías en todo el plantel y fundamentalmente en el cuerpo técnico, que realizó tareas de definición y prepararon jugadas de cara al choque de este domingo.

Es el turno de visitar a Defensores de Fraile Pintado, un rival que saldrá a ganar o ganar, de lo contrario estaría perdiendo la categoría, dicho cotejo se llevará a cabo en la ciudad tomatera este domingo a las 17, sin lugar a dudas que existe mucha expectativa en la gente de Perico, el hincha sabe que en esta fecha ya se podrá conseguir el primer objetivo, que es clasificar a la fase playoff del torneo Federal B 2017.

Entre risas y bromas, siempre con un ímpetu característico, el plantel entrena pensando en el trascendental partido, pero miran de reojo a los rivales como Pellegrini, ya que la idea es clasificar primeros en la zona A, los trabajos últimamente fueron de definición, tiros libres y movimiento de pelota en conjunto, con la premisa de ajustar la parte vulnerable del once titular que en los últimos fines de semana viene haciendo bien las cosas. El entrenador Sebastián Galván dijo que "al definirse la clasificación estos partidos se hacen trascendentales, el fin de semana sacamos un durísimo partido en Salta, creo que con un punto más estamos clasificados, iremos en busca de los tres porque buscamos el primer lugar en la zona. Estamos mentalizados de que sea Central Norte, Aguilares o Sp. Guzmán".

Resta definir el equipo titular

Aún falta definir el equipo titular, teniendo en cuenta que hay jugadores importantes que están suspendidos como el central Nahuel Bravo y deberá ser reemplazado, las dudas seguramente estarán en el sector defensivo, además de las lesiones del central Lautaro Díazy el volante Julián Rojas.

En las jornadas de hoy y mañana, seguramente el técnico Sebastián Galván tendrá en claro el presunto equipo titular.

Árbitros de la fecha

San Francisco Bancario (Libertador Gral. San Martín) vs Mitre de Salta (12/11/2017) a las 17 (Héctor Lorenzo Ledezma, Facundo Leaño y Carlos E. Tercero (Liga del Ramal).

Defensores de Fraile Pintado Libertador Gral. San Martín vs Talleres de Perico, 12/11/2017 a las 17 (Rolando Serapio con Cristian Ortega y Horacio Mamani (Liga Departamental El Carmen).

Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy vs Pellegrini de Salta 12/11/2017 a las 16 (Guillermo Catala, con Ramón Goitea y Adrián Alemán (Liga Regional).

Argentinos del Norte de Salta vs Independiente Hipólito Yrigoyen de Orán 12/11/2017 a las 17 (Miguel Gutiérres, Pablo González y Claudio Melisa (Liga de Cafayate).

Los Cachorros de Salta vs Deportivo Tabacal de Orán el 11/11/2017 a las 21:30 (Facundo Visgarra, Roberto Domene y Ariel Flores (Liga de Cerrillos).