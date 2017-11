Zapla mantendría a los mismos once en Salta

Los simpatizantes de Altos Hornos Zapla podrán decir presentes mañana a las 21.30 en el estadio "Gigante del Norte" para alentar a los dirigidos por Horacio Zingariello que ayer dio los primeros indicios del once que asumirá el compromiso contra Gimnasia y Tiro.

El encuentro correspondiente a la 11º fecha de la Zona 4 del Federal A contará con el arbitraje del tucumano Luis Lobo Medina y la colaboración de Hernán Salado Paz y Leila Argañaraz. En el pasado ensayo de fútbol formal el DT "merengue" ratificó a los titulares que vencieron el pasado fin de semana a Guaraní en Palpalá, ósea formó con Colli; Méndez, Ocaño, Villanueva y Martinich; Tello, Brítez Ojeda y Sueldo; Jonatan Acosta; Robledo Correa y Pablo Acosta. Sabiendo que Cuevas por la distensión sufrida días atrás seguirá marginado del equipo al igual que Ladogana y Volken hasta superar plenamente las molestias musculares. Hoy los muchachos se moverán en horario nocturno para definir la formación y posteriormente 18 jugadores quedarán concentrados en un reconocido hotel de la ciudad siderúrgica para mañana a las 18 emprender viaje rumbo a Salta.

Los palpaleños hoy se ubican como únicos escoltas de Sarmiento y al respecto del choque frente al "albo", el volante creativo Jonatan Acosta aclaró que "estoy muy contento por la campaña que se está haciendo y ahora esperamos seguir por ese mismo camino. Trabajamos día a día para llegar de la mejor manera a cada uno de los partidos. Sabemos que en Salta será un partido muy difícil pero estamos convencidos de que podemos hacer un buen papel y ojalá volver con un buen resultado", agregando que "la clave será mantener el orden defensivo, somos uno de los equipos que menos goles recibió en el torneo y eso quiere decir que estamos bien en el fondo por eso trataremos de mantener el arco en cero. Además los jugadores que ingresan los hacen igual o mejor que los que venían jugando y eso hace que seamos un equipo que no tiene suplentes prácticamente. Es muy importante porque surgen bajas o lesiones y los que entran responden igual o mejor", analizó.

Después reconoció que "no fue fácil ningún partido todos los equipos dan pelea y por eso mantenemos la serenidad para el viernes porque será un duro encuentro, ellos son locales, pero nosotros confiamos en todo lo que tenemos y vamos a dejar todo para traernos algo. Nos enfocamos en sumar para seguir prendidos ahí arriba. Y si no se puede ganar traernos un punto no estará mal".

Explicando esta nueva experiencia en Palpalá el bonaerense dijo que "la verdad que me sorprendió. Uno habló con los chicos que ya están hace tiempo y hacía bastante que no pasaba eso de la caravana que se armó y eso quiere decir que la gente se siente identificada con nosotros. La idea es devolverle ese cariño y pedirles que nos sigan acompañando en este partido en Salta y confiando en nosotros". Luego Acosta acotó que "me tocó llegar tarde al club ya cuando jugaban la 3º fecha y sin pretemporada. Me costó el doble pero gracias a la confianza del técnico uno poco a poco fue agarrando ritmo y hoy me siento mucho mejor. Por ahí hay muchas falencias y cosas a mejorar, pero tratamos de enfocarnos solamente en lo que es jugar e intentar seguir así para clasificarnos", selló.

Se vienen 2 de local

Luego del partido en Salta contra el "albo", Zapla tendrá dos encuentro en el "Emilio Fabrizzi". El miércoles a las 22 con Patria y el domingo jugará a las 17 frente al líder, Sarmiento.