Verónica Llinás hizo una desopilante parodia de la famosa "Cheta de Nordelta"

Durante toda la tarde del miércoles las redes se coparon de memes que se reían de la cirujana de Nordelta, apodada la "cheta", que en un audio viralizado dispara contra sus vecinos que toman mate en su country.

Supercana Agos 2017 300*600

"Quiero descansar visualmente, me molesta que estas bestias, porque son bestias, no tienen educación, toman mate, tiran la yerba, estaban reunidos con el perro que gritaba cerca de la pileta. Una cosa de cuarta categoría, de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy Máxima Zorraquieta la reina de Holanda, soy una mina normal", dijo la mujer identificada como Cinthia Solange Dhers.

Quien se sumó a la humorada y le dio su toque personal fue Verónica Llinás, quien se filmó simulando estar en un spa con bata de toalla y rodajas de pepino en los ojos. Ella compartió la grabación en Instagram y rápidamente cosechó 72 mil reproducciones y más de dos mil comentarios positivos.