Jacobo Winograd conoce a “la cheta de Nordelta”

Cinthia Dhers se hizo conocida esta semana debido a un audio que se viralizó por las redes sociales, donde habla despectivamente de la gente que toma mate, en reposeras, estando en Nordelta.

Quien no cree nada de todo esto es Jacobo Winograd, el reconocido mediático fue entrevistado por Primicias Ya, y aseguró que conoce a Dhers de años anteriores.



Para empezar, explicó la foto donde aparece con ella: “Esa foto tiene un año y medio o dos años. Es una opereta. Es tan millonaria como el Gigoló, le toma la leche a los gatos. Es tan médica cirujana como Gisele Rímolo”.

“Es una mujer mitómana, esto se viralizó porque no hay temas en los medios. Vi la foto y me quise morir. Ella no va a hablar. No hay casa ni 200 mil dólares. Si fuera normal, es una rata, una basura. Esto está armado. Es una mujer grande, de 52 años aproximadamente. No es millonaria, pero no hay temas y le dan entidad”, amplió.

Por último, Jacobo contó: “Era amiga de Samantha Farjat y venía a una heladería todas las tardes a verme a mí. Quiero dejar bien claro que defiendo a la gente que ella critica, somos todos iguales. No la pudieron ubicar en el estudio porque no tiene. Está loca”.