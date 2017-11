Macri presentó a gobernadores una propuesta de consenso fiscal

El análisis de la reforma impositiva, la reducción del gasto público, la reforma previsional, las obras de infraestructura en el interior del país y el reclamo judicial de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, serán abordados mañana en la reunión del presidente Mauricio Macri con los gobernadores, algunos de los cuales adelantaron que no cederán recursos de las arcas provinciales.

El encuentro está previsto para las 12 en la Casa de Gobierno.

"Será una reunión de trabajo y repaso de agenda", indicó a Télam una fuente de la Casa Rosada.

La misma fuente agregó que se analizarán los proyectos de ley de reforma tributaria, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de las provincias y el Presupuesto 2018 "aunque no descartamos que el tema del reclamo del Fondo del Conurbano que realizó la gobernadora de Buenos Aires sea parte de la charla".

Los gobernadores dicen que los dos grandes ejes del encuentro serán "la reforma tributaria y el reclamo por el Fondo del Conurbano que realiza Buenos Aires".

Según las fuentes consultadas, la foto que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se sacó junto al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a horas de la reunión de Macri con los gobernadores, no cayó bien entre los jefes provinciales, teniendo en cuenta que el tema del Fondo está judicializado y es la Corte Suprema quien tiene que fallar sobre el caso.

"Más allá del fallo judicial, el Gobierno buscará una salida política", explicaron a Télam desde el Ejecutivo nacional, reconociendo que, en el marco de la negociación, podrían hacerse coparticipables impuestos que hoy no lo son para compensar al resto de las provincias, teniendo como base que, aseguran, "el reclamo que realiza Buenos Aires es legítimo".

En el encuentro, convocado por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Macri les remarcará a los gobernadores que en el presupuesto para el año próximo está previsto un fuerte incremento de la inversión en materia social.

El Presidente estará acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y Hacienda, Nicolás Dujovne y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Una vez finalizada la reunión, Frigerio y Dujovne darán una rueda de prensa de la que podría llegar a participar Peña.

Si bien la postura de los gobernadores es "ir a escuchar lo que nos van a proponer", ya fueron varios los que declararon que no están dispuestos a ceder recursos de sus arcas: el chaqueño Domingo Peppo dijo ayer que irá al encuentro "con expectativas de no resignar recursos".

El gobernador tucumano, Juan Manzur, dijo que los mandatarios van a pedirle al Gobierno "que proteja la industria azucarera de la región, así como también la producción de bebidas azucaradas y alcohólicas que se elaboran en el NOA, Cuyo y Patagonia".

Al confirmar, hace dos semanas, su presencia en la reunión, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, había considerado que el encuentro de mañana sería una oportunidad para "generar una discusión en muchos temas que son reclamos de provincias", entre ellos los fondos de coparticipación y el Fondo del Conurbano.

"Las provincias no podemos atender esa situación", había señalado el mandatario jujeño sobre el reclamo de Vidal.

El vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, quién participará de la reunión con Macri en representación de su provincia advirtió que "hay tres temas en la agenda, la caja de los ingresos brutos, la caja de los ingresos previsionales y otras medidas" que le preocupan como la reforma del sistema laboral que, indicó, "van a impactar en el sector privado, que en la provincia de Santa Cruz también genera mucho trabajo".

"Esta va a ser la primera de una serie de reuniones en la que Gobierno buscará consensos con las provincias", explicó una alta fuente de la Casa Rosada antes de aclarar: "Tenemos dos meses para tratar de consensuar con las provincias", previo al receso legislativo, aunque advierten que habría sesiones extraordinarias durante el verano.

Como la idea es llegar a la reunión con algunas tensiones suavizadas, Frigerio se reunió esta mañana con el gobernador de Chubut, Mariano Arsioni.

En tanto, esta tarde los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza) se entrevistaron con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, para hablar sobre el impuesto al vino que impulsa el Gobierno.

Algunos de los gobernadores invitados para mañana regresaban hoy al país, procedentes de Nueva York, donde acompañaron al presidente a Macri en su gira presidencial: Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Miguel Lifschitz (Santa Fe).

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, también está en Estados Unidos y participó de alguna de las actividades del mandatario, aunque no viajó como parte de la comitiva sino que su visita ya estaba programada.