Los jueces no pueden sostener el ritmo de trabajo que se les impone

¿Para qué sirve este seminario y por qué se hace en Jujuy?

Los abogados en general de la República Argentina no están preparados ni para ser jueces ni para ser fiscales, ninguna facultad en el país ni en América Latina prepara al estudiante para ejercer la dificilísima función de ser fiscal y mucho menos de ser juez.

Ahora, en los últimos años, tenemos un Ministerio Publico de la Acusación (MPA) separado del Poder Judicial en varias provincias, Jujuy es una de ellas.

Se va a hacer un concurso para ingresas a nuevos fiscales y por eso es importante este seminario porque es preparatorio para quienes nunca estudiaron para ser fiscales, es una cosa señera e importante en la provincia porque nunca se hizo en otra parte. Estas personas están preparándose para cumplir una función para la que nadie los preparó, estamos buscando un funcionalismo mejor en Jujuy que se convierte en provincia señera en el país.

Esto seguramente va a ser imitado por otros lugares.

¿Cuál es el motivo de que no exista gente preparada?

Porque ninguna facultad prepara o tiene una materia que enseñe a hacer esto, nadie enseña a investigar, nadie enseña criminología. Te enseñan un Código pero eso no es suficiente para ejercer la función.

¿Cómo esto va permitir mejorar el sistema judicial?

Porque los funcionarios van a saber qué hacer y no van a tener que improvisar. La no preparación va en contra del funcionamiento del sistema, durante el tiempo que yo necesito para prepárame. Con esto, los resultados se van a ver de inmediato porque cuando la gente entra sabiendo lo que tiene que hacer, trabaja bien desde el principio.

Esto va a mejorar sustancialmente la vida de todos los ciudadanos, va a permitir agilizar las investigaciones y llegar a un mejor resultado. Para que no haya condenas inútiles, para que no haya mora judicial, empleo del dinero dl estado fracasando.

¿Cuáles son los problemas más comunes con los que se encuentra un fiscal recién asumido y que no tiene esta formación?

Todos porque no sabe qué hacer. En qué se fija, qué indicios guarda, qué tiene que evitar que suceda. Mire lo que pasó con Nisman, se enchastró todo. Tocaron, pisaron, pusieron las manos, tomaron café, la fiscal no entendía nada.

¿Hace falta que el tema de la independización del MPA sea impulsado en todo el país?

Por supuesto porque lo que tiene de bueno esto es que, el MPA es un órgano independiente del propio Poder Judicial y del gobernador, entonces está capacitado para actuar contra cualquier persona. Si yo dependiere de alguien, no puedo actuar contra él.

¿Qué otra factor es fundamental para modificar el sistema procesal del país?

Ganas que nadie las tiene. Hoy el sistema está en crisis, no funciona nada como tiene que ser. No hay dinero, no hay personas suficientes, hay un índice enorme de litigiosidad en el país, todo se lleva a la justicia, los jueces no pueden sostener el ritmo de trabajo que la vida les impone y además, no hay dinero para hacer morgues, análisis y pericias.

Estamos en una crisis fenomenal, hay una mora terrible. En la corte nos llueven 300 mil expedientes a fallos y cuando se van a resolver, nunca.

Se aspira a que el Poder Judicial sea un poder eficiente y que resuelva el problema de la gente y no que demore años la emisión de una sentencia.

¿Cuál es su punto de vista de la prisión preventiva?

Es todo un problema filosófico y constitucional pero la prisión preventiva se toma como una cautela para evitar que el detenido pueda evitar la investigación. No sólo un riesgo de fuga sino enchastrar todo lo que tiene que hacer. Y eso está bien porque si no sería imposible condenar a alguien que merece serlo.

En este sentido, ¿considera que hace falta una reforma del Código Procesal?

En el caso de Jujuy, hace falta una reforma urgente del Código Procesal Penal. Hay que hacer constitucional a la ley porque el Código Procesal Penal, no se adecua cabalmente con la Constitución Nacional.