"Hoy vengo directamente a una sentencia", dijo Sala

Milagro Sala ingresó al recinto del segundo piso del Palacio de Tribunales custodiada por tres efectivos del Servicio Penitenciario, esposada y diciendo en voz alta que "hoy vengo directamente a una sentencia".

El estrecho recinto de la Sala II estaba repleto de periodistas repartidos en dos bancas que compartían con los hijos y el esposo de la dirigente social, escuchando atentamente lo que ella decía antes del inicio de la audiencia.

Uno de los momentos más tensos que se vivió fue cuando el presidente del Tribunal, Antonio Llermanos, le pidió a la dirigente que conserve su cordura, Sala lo interrumpió exponiendo algunas cuestiones personales que no tienen que ver con la causa que fue traída a juicio y volvió a ser advertida.

Este debate oral que parecía encaminarse a un simple trámite para determinar si Sala es responsable o no del delito de "amenazas" por el que está acusada, se vio interrumpido en primer lugar porque la dirigente pidió un cuarto intermedio para dialogar con sus abogados, "amenazando" que no quería que la defendieran. Y luego por los "chispazos" que la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta mantuvo con el presidente de Tribunal, Llermanos, por cuestiones técnicas jurídicas que hacen al código de rito del proceso.

La comisario Ángela Cabero, uno de los efectivos que denunció a Sala, dijo que recibió una llamada a su teléfono celular. "La voz de un hombre me dijo que no corte y me pasó con una mujer, quien se identificó como la diputada provincial Milagro Sala y empezó a decirme que mis compañeros son unos ineptos. Yo intenté dialogar con ella, pero no me dejó hablar en ningún momento. Traté de explicarle que no entendía muy bien a qué se refería porque yo estaba de franco. Luego que me dijo de qué se trataba el hecho, traté de explicarle que no habían recibido ninguna orden del fiscal para que la fuerza actúe. Ahí fue me dijo que "cuando ponga una bomba y vuelen todos a la mierda, ahí me van a conocer'. Sentí mucho temor por lo que es esta persona", dijo Cabero refiriéndose a Sala.

Una cuestión que no pasó desapercibida por la defensa de Sala es que hay unas actuaciones diligenciadas por la Seccional 56§, donde estaba a cargo Cabero al momento del hecho, y que recepcionó la denuncia de "amenazas", en la que la funcionaria policial no reconoció la firma, que supuestamente era de ella. También declaró María Teresa Clemente, la mujer que denunció en la Seccional 56° que encontró unas prendas de vestir suyas en una feria ambulante de la avenida 19 de Abril, que habían sido robadas.

Clemente dijo no acordarse de nada, padece de una parálisis cerebral desde hace "13 o 14 años", reconoció su firma en la denuncia, pero dijo no poder acordarse de la denuncia que habría realizado en sede policial.

El gran ausente de la jornada fue el oficial Rubén Vásquez, el otro efectivo que denunció a la dirigente por amenazas, y según la lectura de la secretaria del Tribunal, dijo que la policía no había podido ubicarlo. La comisario Cabero aportó algunos datos, que actualmente presta servicios en la Unidad Regional 8 y que se encuentra de licencia anual.

"Están dispuestos a violar la ley para condenarla"

Al término de la primera audiencia celebrada en la jornada de ayer, Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas defensoras de Sala, dialogó con la prensa y dio su punto de vista de lo que sucedió en el recinto.

"La única testigo que vio y que escuchó la conversación (María Clemente) hoy la vimos acá: es una joven que ha sufrido un ACV hace 13 años y dijo que no recordaba nada, además dijo que no puede hablar, sin embargo le hicieron llevar el pasado 15 de octubre del 2014 a prestar una declaración, que todos los que estuvimos en el juicio nos dimos cuenta que no la pudo haber prestado, pero además, por una extraña razón, el Ministerio Fiscal no la convocó a declarar durante la instrucción. Utilizan una herramienta que no está prevista para las declaraciones que mañana (por hoy) van a hacer traer al juicio a los oficiales que suscribieron ese acta, en la cual dicen que esta mujer dijo eso. Eso es ilegal, eso está prohibido para las declaraciones testimoniales y este Tribunal está dispuesto a violar la ley para condenar a Milagro (Sala)", dijo la abogada.

Por otro lado, Paula Álvarez Carrera, otra profesional integrante de la defensa de Sala en este juicio, dijo que la "función del Ministerio Público Fiscal es cuidar la legalidad del proceso judicial y no lo está haciendo, está queriendo incorporar pruebas que el Código no permite y además no corrió vista a la defensa", dijo.

La querella adhesiva

Ante la imposibilidad de que la "testigo clave" María Clemente no pudiera acordarse de los hechos ante el Tribunal, la querella adhesiva representada por Ricardo Arese Ottaviano solicitó al Tribunal que sus declaraciones fueran incorporadas por lectura.

"Clemente estaba en la seccional realizando una denuncia particular y por lo que consta en el expediente dijo que Bellido irrumpe a la oficina y le dice al oficial Vásquez que Sala quiere hablar con él".

Además el abogado querellante dejó el interrogante a la prensa, de dónde sacó el número de teléfono de la comisario Cabero la dirigente Milagro Sala.

"Odio esa violencia"

MILAGRO SALA.

Milagro Sala declaró, pero solo respondiendo preguntas de sus abogados defensores, que finalmente no preguntaron. Tenía el cabello fuertemente trenzado y una camisa floreada, un cuaderno con anotaciones y una lapicera. "Siempre he puteado, todos los que me conocen lo saben, pero también saben que no es de mi léxico decir que voy a poner un bomba, quiero escuchar la grabación de ese supuesto audio", dijo.

En otro tramo de su relato Milagro Sala dio a entender que cuando le molestaba algo, iba personalmente al lugar para solucionarlo, "no mando a nadie", dijo.

Sala reconoció que habló por teléfono con un policía, pero negó que lo haya amenazado con poner un bomba, "odio esa clase de violencia", terminó diciendo.

Mañana continúa la segunda audiencia con la recepción de otras seis pruebas testimoniales y la comparecencia del oficial Vásquez.

Entre las personas convocadas para esta jornada, deberá asistir el entonces abogado de la dirigente social, Alberto Bellido.