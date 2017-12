Pidieron la captura del hermano de Messi: chocó con su lancha y le encontraron un arma

Matías Messi, hermano del jugador del Barcelona y capitán de la Selección argentina, se vio este jueves envuelto en un hecho policial. Según su propia declaración, la lancha que conducía chocó contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera, lo que le causó varias lesiones. Luego de la denuncia, y tras las pericias realizadas, la Policía encontró un arma en la embarcación, por lo que el hermano del jugador era buscado para declarar.

El hecho ocurrió este jueves por la tarde cuando Matías Horacio Messi, de 35 años, llegó ensangrentado en una lancha al club de pescadores de Fighiera, localidad ubicada a unos 35 kilómetros al sur de Rosario, y dijo haber sufrido un accidente.

El hermano del astro del Barcelona le habría dicho a un vigilador privado del club que "chocó con un banco de arena y se cortó la cara". Luego se retiró del lugar hacia su domicilio en un country de la localidad de General Lagos.

Personal de la subcomisaría 11ª de Fighiera revisó la embarcación y encontró "manchas de sangre en todo el bote" y realizó una consulta al fiscal en turno, informó el Ministerio de Seguridad santafesino. El fiscal rosarino José Luis Caterina ordenó a los policías ir al domicilio de Matías Messi para que preste declaración a los efectos de determinar si ocurrió lo que había dicho en un primer momento y establecer si no había más personas en la lancha, según trascendió.

Agregaron que la Policía de Investigaciones secuestró en la lancha un arma de fuego, de la que no se brindaron detalles.

Caterina ordenó intentar ubicar al hermano de Lionel Messi para que brinde explicaciones del hecho, aunque hasta ahora no había sido localizado. Ante lo confuso del episodio, la Justicia resolvió ayer librar una orden de arresto por portación indebida de arma de guerra.

Según trascendió, el objetivo es que el joven se acerque para explicar algunos detalles que, a pesar de lo que se dijo, aún no están esclarecidos. Asimismo, se supo que en las próximas horas se presentaría un abogado en nombre del familiar del futbolista.

La embarcación en la que navegaba el hermano del capitán del seleccionado argentino tiene un motor Mercury 115 pero no posee patente porque "no está transferida".

Comunicado de la familia Messi