Maradona: "Argentina tiene que mejorar mucho, no puede seguir jugando tan mal"

Diego Maradona fue uno de los grandes protagonistas en la gala del sorteo del Mundial, en Moscú. Una vez finalizado el evento, el excapitán de la Selección argentina fue consultado sobre el Grupo D que le tocó al equipo albiceleste y el 10, fiel a su estilo, no se sometió al protocolo: "Es una zona accesible, pero Argentina tiene que mejorar mucho, no puede seguir jugando tan mal como lo viene haciendo".

A metros, entre los asistentes, se encontraba nada menos que Jorge Sampaoli, DT de Argentina, destinatario directo de la dura crítica del ídolo, quien minutos después, en zona mixta, calificó a Croacia y Nigeria como duros rivales y destacó el entusiasmo de Islandia. Y, de paso, subrayó: "Lo tenemos a Leo (Messi), al mejor del mundo, al mejor de la historia". Sutil, o no tanto, el DT albiceleste no tardó en devolver gentilezas tras la crítica de Maradona.