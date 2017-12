Para Rakitic les tocó un "Grupo dificil"

El compañero del astro argentino Lionel Messi en Barcelona de España, el croata Ivan Rakitic, calificó hoy como "difícil" el grupo D del Mundial Rusia 2018, integrado por Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria.

“Grupo difícil, pero con mucha ilusión de poder hacer algo importante”, escribió Rakitic en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Rakitic, de 29 años, es un futbolista de valía en Barcelona, que supo asociarse con Messi en el juego y ya disputó el Mundial de Brasil 2014 en la primera fase.

Teska skupina, ali jedva cekamo da krene.! Zelja je ogromna, da budemo pravi.!🇭🇷💪

A tough group at the@fifaworldcup, but confident to show a great performance#iznadsvihhrvatska#russia2018#worldcuppic.twitter.com/qiR31EMHrc