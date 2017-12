Trabajadores tomaron la fábrica y seguirán "hasta las últimas consecuencias"

Trabajadores de Ingenio La Esperanza, continúan hoy con la medida de fuerza, y si bien, se había adelantado un corte sobre la ruta nacional 34, en el acceso norte de esta ciudad, optaron por continuar con la toma pacífica de la planta fabril. El secretario general del SOEA, Sergio Juárez, sostuvo que la fábrica sigue tomada, pero que hay total libertad de trabajo. Acotó que en horas de la mañana se hicieron dos asambleas con presencia masiva, donde cada uno pudo expresarse y que por unanimidad, se decidió permanecer en la fábrica. En tanto en la Seccional 25, se encontraban apostados numerosos efectivos de comisarías y cuerpos especiales que llegaron desde distintos puntos de la provincia, incluidos la División Canes, aguardando la disposición de la justicia para ver si se ordenaba o no el desalojo.

“Vamos a permanecer y esperar la resolución judicial, ya estamos contestando las cartas documentos que fueron enviadas, vamos a hacer permanencia todo el fin de semana hasta que tengamos una respuesta favorable y vuelvan los 340 compañeros despedidos por medio de la carta documento” dijo el secretario general del sindicato Sergio Juárez.

El dirigente indicó que no están en contra de que se venda el Ingenio La Esperanza sino en contra del despido masivo de los trabajadores. “Nosotros queremos que el ingenio se venda lo más rápido posible, no queremos estar con este gobierno que en estos dos años, solamente hizo daño a la familia azucarera, teníamos 9.500 hectáreas hoy tenemos 8.500, en vez de subir, bajó la producción. Queremos que se venda pero que se venda con todos los trabajadores”, sostuvo Juárez. Agregó que no quieren pasar al Estado ni a instituciones de El Pongo o Chalican, “hace una semana operarios de la finca Chalican estaban cortando la ruta por falta de pago y quieren mandar a 300 compañeros. Quieren poner 300 compañeros en el Estado, cuando no pudieron dar una solución a 49 compañeros que han pasado a principio de año, porque cobran pero no tienen un lugar donde ir a trabajar. En el pacto fiscal que firmó Gerardo Morales, figura la reducción de los empleados estatales y pretende aumentar con los trabajadores despedidos del ingenio”, continuó.

Licitación suspendida

En otro tramo, explicó que cuando se declaró la quiebra en el año 1999, habían 2.500 trabajadores y en el año 2008 cuando se iba a vender el ingenio por licitación, ya se habían vendido los pliegos, había cinco interesados, había oferentes como Manuelita, Tabacal, incluso los Cañeros Independientes y faltando 24 horas se suspendió la apertura de los sobres, Eduardo Fellner y Gerardo Morales fueron los grandes artífices de que se suspenda la licitación. “En los pliegos licitatorios figuraban los 2.400 trabajadores, Tabacal compraba con 2.400 trabajadores y había una póliza de caución de 15 millones de dólares, como garantía para que el compañero que se quería retirar tenga su indemnización. Esa licitación está suspendida y el ministro Robles dice que esto se va a liquidar. Primero que vaya a hablar con el juez de la quiebra, hay una licitación del 2008 que está suspendida, sólo hay que actualizar los pliegos y allí estamos contemplados todos los trabajadores y los derechos. No somos 2.400, hoy somos 938, que se entienda bien, lo que queremos es resguardar la fuente de trabajo para cada uno de los trabajadores”, prosiguió.

Juárez subrayó que días pasados, mantuvieron una charla rápida con los integrantes de la empresa Omega pero sólo abordaron temas de la inversión que pretendían realizar, como el tema de la deshidratadora, la colocación de una caldera nueva, funcionalización de trapiches, la plantación de 2.000 hectáreas, pero no se habló de los trabajadores en particular, “Le dijimos bien claro, queremos que vengan pero con todos los trabajadores adentro, ellos lo saben. Y el presidente del grupo Omega Omar Leal, dijo que el gobernador le ofreció el ingenio con 500 trabajadores. Lo que el gobierno está haciendo es ilegal, queremos saber si el Gobernador Morales ya tiene las acciones de los Jorge, si ya tienen un arreglo para el avenimiento, queremos saber si tiene la deuda del Gobierno Nacional, porque está la AFIP, Banco Nación, Ener-Gas, son deudas millonarias, o es que el presidente Mauricio Macri le va a regalar al Gobierno Provincial toda esa deuda?, después tenemos los 14 acreedores privados, nos preguntamos si ya se pusieron de acuerdo con ellos. Todos esos pasos deben seguirse y el que tiene que determinar es el juez de la quiebra”, aclaró.

El dirigente sindical, adelantó que hoy, luego de la firma de la venta anunciada de Ingenio La Esperanza, el gremio podría reunirse con el presidente de Omega Omar Leal para ponerlo al tanto de la situación. En tanto la medida continuará para resguardar la fuente de trabajo, “cualquier represión que pueda haber en contra de la masa trabajadora y de las familias que están acompañando, lo hacemos responsable al gobernador Morales y al Ministro Abud Robles” enfatizó Juárez.

La policía recorrió la planta fabril

Poco antes de las 14, la jefa de la Unidad Regional 2 comisario mayor Irma Calapeña, acompañada por otros jefes, se hizo presente en la fábrica y luego de dialogar con los dirigentes, realizaron un recorrido, una suerte de inspección ocular, constatando que el portón estaba abierto, que las oficinas de administración estaban cerradas y a las cuales no tienen acceso los trabajadores, por cuanto funcionan con tarjeta magnética. Luego fueron por otros sectores, incluso el sector de la báscula.