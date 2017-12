"Al Gobierno le va mucho mejor en lo político que en lo económico"

A días de finalizar el 2017, la política argentina vive una vorágine propia de cada diciembre. Este año no podía ser distinto. Las últimas semanas, hechos importantes marcaron una agenda agitada tanto en el Congreso como en Casa Rosada.

El Gobierno avanzó en el Congreso con las negociaciones para poder sacar a flote antes de 2018 las reformas fiscales y previsionales que presentó días después de la victoria del 22 de octubre.

Cristina Kirchner parece ser un tema más vigente que nunca. La actual senadora juró la semana pasada y regresó a ocupar una banca en el Congreso después de 10 años. Además fue procesada por el juez Bonadio en la causa por el encubrimiento a la Amia.

Otro de los temas que sacuden las pantallas de los argentinos los últimos días sigue siendo la desaparición del submarino ARA San Juan. Las esperanzas se agotan, no hay resultados positivos y los familiares de los tripulantes esperan una respuesta.

Por otra parte, hoy se cumplen dos años de la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Tema que merece un análisis, pensando que a partir de hoy, también, Cambiemos emprende su segunda mitad de gestión.

¿El Gobierno va a avanzar en las reformas?

Yo creo que esto va a depender fundamentalmente de cuánto pueda profundizarse y consolidarse el acuerdo que tiene con la oposición peronista, sin olvidar la crisis interna que atraviesa el peronismo luego de la derrota en las últimas elecciones de medio término.

Yo personalmente creo que hay un avance considerable en las negociaciones, y hay un cambio también de actitud por parte de un sector del peronismo, sobre todo el sector de los gobernadores. Hay una cuestión de necesidad vinculada con el gobierno central.

El propio peronismo comenzó a tomar conciencia, ven que cada vez es más clara la necesidad de empezar a repensar su propia identidad y su propio estilo de hacer política, que ha estado muy vinculado al deterioro y la fatiga que el "cristinismo" produjo durante los últimos tramos de su gestión.

¿El peronismo está en crisis?

El peronismo está atravesando un proceso de redefinición dentro del sistema político argentino, está atravesando una situación realmente de transformación, al punto tal que yo personalmente creo que el gobierno de Macri, es un gobierno de transición.

Estamos en un proceso de redefinición del sistema político argentino. El triunfo de cambiemos, una coalición de partidos pivoteando alrededor de un partido distrital que logró imponerse a nivel nacional, estuvo vinculado a la crisis y la fragmentación del propio peronismo.

Todo el sistema hoy es un sistema que está en transformación.

La llegada de Cristina al Congreso ¿puede profundizar la crisis peronista?

Las señales del Gobierno son muy claras, le está yendo mejor en aquello que se suponía que le iba a ir peor, en función de ser un gobierno de minorías.

Lo que se ha producido en el Senado, es una división del peronismo que favorece a los sectores "anticristinistas", el "kirchnerismo" ha quedado acotado en números de legisladores. Lo cual no quiere decir que no sea un elemento obstructivo. La estrategia del "cristinismo" va a ser fundamentalmente convertirse en una instancia de obstrucción permanente.

¿Qué opina sobre la orden de detención que libró el juez Bonadio contra Cristina?

Me produciría un enorme placer estar totalmente convencida de una Justicia absolutamente independiente que obra en términos de justicia y no en términos de intereses políticos. Cristina tiene aproximadamente cuatro o cinco procesos abiertos. En este proceso, a mí me llama enormemente la atención que este dictamen apareciera a menos de una semana después de que Cristina asumiera como legisladora y que por lo tanto empezara a arroparse bajo la protección que implica el rol del legislador.

¿Cuál es la razón por la cual este dictamen aparece después que esto haya sucedido? Para mí es un gran interrogante.

Lo único que hace iguales a los ciudadanos es una Justicia independiente. Creo que los argentinos, con esta debilidad que tienen hacia el cumplimiento estricto de las normas, no tienen una real conciencia de la gravedad que supone una Justicia no autónoma e independiente.

¿Usted cree en la hipótesis de que la orden de Bonadio es un armado mediático para desviar la discusión sobre las reformas?

Yo no creo que haya una influencia del Ejecutivo nacional. En honor a la verdad, yo creo en los hechos, no en los dichos sobre los hechos.

¿Hay presos políticos en Argentina?

Yo creo que no.

Sobre la desaparición del submarino, ¿qué opina sobre el manejo de la información?

Creo que hay un mix de varias cosas. La información no es muy clara porque la misma situación no es clara. Por el tipo de gravedad y singularidad de este hecho, se puede haber generado, como en muchas otras situaciones, información parcializada. Creo también que el Gobierno podría haber sido más eficaz en la manera en que informó a la población y el contacto con los familiares de los tripulantes, quienes integraban la misión.

Se cumplen hoy dos años de la asunción de Mauricio Macri en la presidencia, ¿qué análisis puede hacer sobre el desempeño del Presidente?

El balance, desde el punto de vista político, es favorable. Hubo una primera etapa, la del primer año de gestión, donde todas las expectativas y promesas de Gobierno estuvieron centradas en la economía, sobre todo en la macroeconomía, resolver la deuda externa, dejar las tarifas subsidiadas y bajar la inflación. Luego hubo una segunda etapa, que continúa hasta estos días y donde el eje es más bien político y es ahí donde me parece que el Gobierno "macrista" ha tenido más éxito.

De alguna manera se estimaba que en la economía se iban a poder manejar mejor y como un gobierno en minoría, iba a tener dificultades en lo político. La verdad que en economía está demostrando que no logra cumplir aquello que se propuso.

Había dudas sobre el retorno de Cristina Kirchner, y eso estuvo en la agenda de los inversionistas. El Gobierno pudo demostrar que está en capacidad de ponerle freno al "cristinismo" y "populismo" que produce tanto temor en los inversionistas extranjeros y locales.

Yo creo que al Gobierno le va mucho mejor en lo político que en lo económico y lo prueba el hecho de que han ganado las elecciones de medio término. Las últimas encuestas han revelado que los argentinos siguen apoyando al Gobierno, siguen teniendo expectativas favorables sobre el Gobierno para el próximo año. Esto no quiere decir que el Gobierno deba relajarse. Las expectativas tienen un techo, siempre, y tienen que ser alimentadas. Si las expectativas no son alimentadas con realidades, se desinflan muy rápidamente, especialmente en un país como el nuestro, absolutamente voluble, que puede pasar de blanco al negro en muy poco tiempo y de manera más emocional que racional.

¿El Gobierno puede pensar en una reelección?

Para llegar al 2019 deben conjugarse muchos factores: entre ellos que al Gobierno le vaya bien en la economía , que el peronismo siga dividido y no encuentre de aquí hasta el 2019 una alternativa confiable que pueda ser percibida como alternativa de recambio.