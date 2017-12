Habló el padre de la joven que fue brutalmente atacada

SAN PEDRO (Corresponsal) "Cuando vi en ese video que mandaron, cómo golpeaban a mi hija, pensé en hacer justicia por mano propia, pero somos personas de bien y creo en la Justicia. Lo único que me importa es que mi hija se recupere y que esta mujer vaya presa para que no siga causando daño", sostuvo Daniel Villagrán, padre de la menor que fue brutalmente golpeada.

Según se supo, luego de ser arrestada el viernes, ayer en horas de la tarde se le habría hecho conocer causa de detención con la imputación por el delito de "lesiones gravísimas".

Tras la agresión Rocío fue trasladada al hospital donde le realizaron placas, presentaba una herida cortante arriba del ojo izquierdo y al día siguiente tuvo mareos y nauseas por lo que le efectuaron una tomografía determinando que presenta una fractura en el pómulo derecho.

"Esta mujer nos hizo mucho daño, primero a mi hija golpeándola y luego causó a la familia un daño psicológico irreversible. Cuando vi a mi hija lastimada sentí una impotencia como papá y salí a buscar a esta mujer, fui a un polideportivo donde me dijeron que podía estar allí, gracias a Dios no la encontré".

En otro tramo de su relato, el padre se mostró dolido por la indiferencia de la sociedad, porque "muchos vieron que estaban golpeando a una persona y no intervinieron, no hicieron nada para evitarlo. Creo que como sociedad nos tenemos que comprometer y más aún cuando pasen estos hechos", dijo.

El padre explicó que el hecho se registró el martes, luego de que su hija salía del colegio y se dirigía a hacer fila al banco para que cobre su hermana mayor y que cuando caminaba por la calle Gobernador Tello cerca de la Dirección de Deportes Municipal fue agredida.

"Pido justicia"

En la sala de internación Rocío, un poco recuperada, pudo romper el silencio y habló de la triste experiencia que le tocó vivir.

"Estoy un poco mejor, todavía me duele la cabeza por los golpes y me duele mucho la fractura que tengo en la cara. Ella sacó algo de su bolsillo y me pegó provocándome el primer corte, con lo mismo que me pegó en la ceja, me golpeó en la cara y se me hinchó, luego me pegó un rodillazo y me lastimó dentro de la boca, los labios tengo lastimados".

"Pido a la Justicia que la detengan para que nunca vuelva a hacer daño a nadie, y menos a menores. Me dolió, me dio rabia porque muchos pasaban y miraban, nadie me ayudó y otra persona amiga de esta mujer filmó un video cuando me golpeaba y lo subió por todos lados. Gracias a la policía que actuó y pido justicia, justicia para que nunca más haga daño", dijo la joven atacada.