Volar desde el paraíso al fin del mundo

Nadie desconoce que Jujuy es un paraíso. Un paraíso de contrastes como lo bautizó el exdirector de turismo, el poeta Carlos E. Figueroa.

Este paraíso, contiene en 300 kilómetros lineales, los paisajes que van desde las altas cumbres de la Cordillera y las sierras subandinas a la silenciosa Puna de sombras largas y misteriosas, pasando por la mágica Quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, la región de Valles y lagos llena de vida febril y moderna, y las Yungas con la maravilla verde y espesa de sus montañas, honduras y nuboselvas escondidas. Este paraíso contiene además las expresiones vivas de la cultura andina, la tradición gaucha, y fuerte presencia de las etnias guaraníticas del gran Chaco Gualamba.

Pero en la otra punta de la Argentina continental, en los confines de la Isla de la Tierra del Fuego, en el bien llamado “Fin del Mundo”, la bellísima y extravagante Ushuaia, la ciudad más austral del planeta, espera recostada sobre la imponencia de los fuertes paisajes que le sirven de límites.

Al norte la Cordillera Darwin, que corre de oeste a este y sus innumerables pequeñas cordilleras transversales, con la Martial, con el pico y el milenario glaciar del mismo nombre.

Al sur, Navarino y otras islas finales de Chile y más allá el continente Antártico. Y entre ambos límites, Ushuaia moja sus costas, en las gélidas aguas del Canal de Beagle, poblado de islotes rocosos, residencia de lobos y leones marinos que demoran su siesta sobre las piedras después de tomar su almuerzo de salmones, estrellas de mar, truchas de mar y centollas.

También están las colonias de albatros, petreles gigantes, cejas negras, pingüinos magallánicos, y los cormoranes imperiales, lejanos y bellos parientes de los pelícanos.

Ushuaia es el corazón del Fin del Mundo. Centro cosmpolita, nutrido por la corriente vital y originaria de onas, yamanas, alakalufes, aónikenks, tehuelches y otros, y luego, con los años, por una colonia de inmigrantes alemanes, galeses, vascos, y provincianos de toda Argentina, que encontraron en el recóndito rincón de piedra, hielos y nieves eternas, una flora y faunas incomparables, su lugar para vivir.

Desde Jujuy, paraíso de contrastes, hasta Ushuaia, capital del Fin del Mundo, Aerolíneas Argentinas, la empresa transportadora de bandera, con las alas del flamante y poderoso Boeing 737/800 Max 8, y su “Vuelo Federal”, trazó un arco iris por el cielo de la patria, uniendo los extremos continentales del país.

En cada punto, como dice la leyenda, un tesoro de monedas de oro.

Esta es la historia de una decisión que pretende fortalecer el federalismo, y generar la posibilidad de poner a los argentinos más cerca.

En Jujuy

​​​​​​​EN JUJUY. MORALES Y DEL’ACQUA, Y LA TRIPULACIÓN DEL MAX 8.

El presidente de AA definió: “Soy provinciano (pampeano), y por eso entiendo la necesidad de unir el país, sin la obligación de pasar por Buenos Aires, y por eso interpreto la decisión del presidente Mauricio Macri y del ministro Dietrich de fortalecer los viajes directos entre provincias, y en eso estamos trabajando”, fue la definición de Mario Del’Acqua, al ser recibido en el aeropuerto “Horacio Guzmán” por el gobernador jujeño Gerardo Morales, el ministro de Turismo y Cultura Carlos Oehler, el secretario de Turismo Sergio Chacón, y otros funcionarios el día del vuelo inaugural.

Morales agradeció la decisión de AA y recordó que la empresa considera siempre a Jujuy de manera especial, “por ejemplo con el vuelo que se instaló desde Jujuy a San Pablo, vuelo que ya promocionamos en Brasil y aquí no sólo en Jujuy, sino también en Salta, para mostrar las bondades para el turismo y el comercio en toda nuestra región”.

Tras el acto de bienvenida el Boeing inició su histórico viaje al sur.

En Córdoba

En una breve escala en Córdoba, el titular de AA aprovechó para resaltar el éxito de la decisión de tomar a la capital mediterránea como segundo centro de distribución de vuelos en Argentina.

En Tierra del Fuego

EN TIERRA DEL FUEGO. GOBERNADORA BERTONE, “MÁS CERCA DE JUJUY”.

Luego de un vuelo directo de 3 horas y media hasta Ushuaia, la comitiva fue recibida en el Fin del Mundo por la gobernadora de Tierra del Fuego, doctora Rosana Bertone, quien agradeció “el sentido federal que se imprime a la aerolínea de bandera. Recibimos con alegría al avión que llega desde Jujuy. Podremos unir de esta manera nuestros pueblos y todos tendrán la posibilidad más cercana para venir a conocer las bellezas y la cultura de los ushuaienses, y nosotros también hoy nos sentimos con la misma posibilidad de llegar a Jujuy, y desde Jujuy a todo el norte del país a disfrutar de sus tradiciones y sus paisajes. Acá en el sur, hay muchos norteños que se radicaron y formaron sus familias, y siempre añoran su tierra. Hoy, con este vuelo, sentirán que están más cerca y será más accesible cruzar Argentina para abrazarse a los suyos, en Jujuy o en Ushuaia”, detalló Bertone a El Tribuno de Jujuy.

La Cultura y el Turismo

El proyecto del “Vuelo Federal”, obviamente, está fundamentado en estudios de mercadeo y proyecciones comerciales que aseguran que el circuito Buenos Aires-Jujuy-

Córdoba-Ushuaia-Buenos Aires- Jujuy, será sostenible y redituable. Pero más allá de los números, la aerolínea de bandera confía en el éxito a través de dos fuertes decisiones: fortalecer el Hub Córdoba, es decir, que la capital mediterránea se vaya consolidando como polo de concentración y distribución de vuelos. Y juega a que la atracción de la interculturalidad y el turismo afirmen la decisión.

Esta es la apuesta humana del negocio, y sin dudas, la mejor. Jujeños y pasajeros de todo el NOA comienzan a sentirse atraídos por el lejano sur.

En Ushuaia, en la tierra del fuego, atraen los ecos de culturas aborígenes que habitan el frío, los hielos y la nieve. Que desafiaban en chozas de palos y cueros de lobos marinos vientos de más de 120 kilómetros por hora. Donde el hombre tenía a su cargo el rol de “canoero” pescador de alta mar y cazador en orillas distantes, y la mujer era la nadadora de las aguas gélidas, en busca de sustento. Dioses lares se referenciaban en la naturaleza y protegían a su gente en días de invierno cuando oscurece a las cuatro de la tarde y amanece a las 11 de la mañana. Y en verano, las noches llegan a las 23 y la madrugada a las 4.30. Y está el paisaje: los lagos Fagnano y Escondido y mil más, las pistas de esquí como Tierra Mayor, las pingüineras y las loberías. Otros atractivos: restos de naufragios por el Canal Beagle, las viejas estancias y los puertos ocultos entre moles de granito. El parque nacional Ushuaia y la bahía de Lapataia con su parque y una avifauna maravillosa. Hoy, en la ciudad, será imposible no recorrer sus centros turísticos, sus restaurantes plenos de exquisiteces de mar y carnes de reno y jabalí. Por citar sólo dos de los mas recomendados: “Lola María”, en una cumbre que mira al mar, o los “Ramos Generales”, antiquísima y elegante barraca de pescadores que conserva su ambientación original convertida en café y restaurant donde recalan los famosos del planeta y reciben la cordial atención personal de Enrique Chasco, un bonaerense que se enamoró del sur y se convirtió en ciudadano ilustre del fin del mundo. Y por supuesto, no se debe dejar de visitar la antigua cárcel ushuaiense, donde eran enviados los presos peligrosos, como el primer asesino serial argentino, “El Petiso Orejudo”, Cayetano Santos Godino, y Leonardo Condorí, el asesino y antropófago de Vicitación Sibila, convertida en “alma milagrosa” de los jujeños. En esa cárcel, hoy museo, se respiran aún energías de tragedia y de historias tenebrosas de los reclusos enviados a morir al fin del mundo. Pero antes de su muerte, eran obligados a trabajos forzados construyendo caminos, y una obra que hoy es referencia turística. Argentina en el mundo: el tren del fin del mundo, cuyo viaje no se debe perder.