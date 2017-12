Importancia de la detección temprana del cáncer bucal

Es profesor de patología bucal de la Universidad de El Salvador, académico de número de la Academia Nacional de Odontología y trabajo como director nacional de Políticas Públicas de Salud Bucal. Resaltó la importancia de la detección temprana y la necesidad de mantener un control periódico con el odontólogo.

-Muchos desconocen la existencia del cáncer bucal…

Es evidente que hay un desconocimiento por parte de la gente. Todavía recibimos pacientes que no saben que exista el cáncer de boca. Toda la vida hubo, lo que pasa es que hoy existe una mayor difusión al respecto. En ese sentido, el Gobierno nacional a través del Boletín Oficial en junio de este año decretó el Programa Nacional de Cáncer Bucal. Incluye entre otras cosas, la capacitación de profesionales en donde a través de esos cursos gratuitos, dirigidos principalmente a personal del servicio público, se accede a lesiones pre cancerosas o que pueden transformarse en cáncer, a los factores de riesgo, a mostrar cómo se ve el cáncer en la boca en sus diferentes etapas y primordialmente, a concientizar no solamente a los profesionales sino también a la población de que existe esta patología y que si se la diagnostica en una etapa muy temprana, más del 80 por ciento puede sobrevivir.

-¿Hay estadísticas oficiales al respecto?

A nivel oficial todavía no hay estadísticas pero se considera que aproximadamente hay tres mil casos nuevos por año y que mueren 800 personas al año. Esto no es oficial, son estadísticas que se van extrapolando en función de estudios que se hacen en cátedras u hospitales. El programa nacional que ya está en vigencia, justamente una de las cosas que va a lograr es tener datos estadísticos concretos sobre la presencia del cáncer bucal en Argentina, sobre todo porque estamos trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Cáncer.

-¿Cuáles son las causas de esta enfermedad?

Más que causas, podríamos hablar de factores de riesgo. El cigarrillo o el tabaco en todas sus formas, el alcohol en exceso, el sol en el caso del labio inferior y hoy en día se agregó un nuevo elemento que es el HPV. Este último es un virus que en las mujeres provoca cáncer en la zona del cuello de útero, a nivel genital, anal y ahora se ve que está provocando también cáncer de boca. Es tanto el impacto que provocó este virus que hoy los carcinomas de la boca se dividen en: carcinomas HPV + y HPV -. Tienen una gran incidencia porque históricamente se veía al paciente con cáncer más allá de los 80 años y hoy estamos viendo pacientes cada vez más jóvenes, inclusive que no beben ni fuman y en esto el HPV tiene mucho que ver. Sin embargo y afortunadamente los pacientes que tienen cáncer asociado al HPV, tienen un resultado mucho mejor a los tratamientos que los que tienen cáncer y no HPV.

-¿Los síntomas a tener en cuenta?

Podríamos recomendar a la gente que si aparece alguna lesión o lastimadura que no cierra, pasados unos diez días y a pesar de haberle hecho los enjuagues habituales, consultar al odontólogo. Si existe la aparición de un ganglio en el cuello, la presencia de manchas o placas blancas, rojas o marrones en algún sector de la boca, crecimiento de tejido en algún sector de la boca, la pérdida espontánea de una pieza dentaria, la sensación de adormecimiento, deben consultar al odontólogo. Ahora, todo eso no necesariamente quiere decir que una persona tiene cáncer pero son datos que deben impulsar al paciente a concurrir al odontólogo que es el que está capacitado como primer escalón, para poder hacer el diagnóstico. La principal recomendación es no abandonar al odontólogo y fundamentalmente no automedicarse.

- ¿Es importante la detección temprana?

La mortalidad del cáncer de boca es mayor que la del cuello de útero, la del melanoma e incluso del cerebro. O sea que tiene un alto grado de mortalidad pero también tiene un gran grado de sobrevida si se lo diagnostica tempranamente. Si uno toma el cáncer bucal con un tamaño menor de 2 centímetros y sin ganglios regionales, es decir sin metástasis, la posibilidad de sobrevida es mayor al 85 por ciento. A medida que va aumentando el tamaño y van apareciendo las metástasis, la sobrevida disminuye. Además estamos hablando de un área que se ve en un espejo o un pariente, sin embargo y a pesar de eso, los pacientes todavía llegan en etapas avanzadas. Pero en este caso, lo que veo es que la comunidad odontológica de Jujuy está muy preparada en este tema.