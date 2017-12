Chelsea-Barcelona y Real Madrid-PSG, los duelos de octavos de la Champions League

Nyon, Suiza (AFP-NA) -- Ronaldo contra Neymar y Di María-Pastore; Messi frente a Hazard... los octavos de final de la Champions tendrán como duelos estelares las eliminatorias que enfrentarán a Real Madrid-París SG y Chelsea- Barcelona, según el sorteo celebrado este lunes en Nyon (Suiza).

El resto de emparejamientos serán: Juventus-Tottenham, Basilea-Mánchester City, Oporto-Liverpool, Sevilla-Mánchester United, Shakhtar-AS Roma y Besiktas-Bayern.

Los octavos de final de la Champions se disputarán el 13-14 y 20-21 de febrero (ida) y el 6-7 y 13-14 de marzo (vuelta).

El París SG, que ambiciona el título europeo, se enfrentará al vigente doble campeón de Europa, un Real Madrid que no ha realizado un gran inicio de temporada y se clasificó como segundo de su grupo en Champions, por detrás del Tottenham.

"A nuestros fanáticos les gustará después de que el Barcelona nos haya eliminado la temporada pasada. Será agradable. Es un hermoso desafío para el club. Estamos listos para esto", admitió el brasileño Maxwell Scherrer, embajador del club parisino.

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, aseguró por su parte que "podría haber sido una final por el potencial de ambos".

El exdelantero blanco admitió que "cada vez el París SG es más fuerte". "Su fase de grupos ha sido impecable y tienen un potencial muy grande", argumentó.

The round of 16#UCLdrawhas been made 😍



Backing your team to progress?pic.twitter.com/v7I6dSq7Tc