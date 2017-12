Evacuan las terminales de Manhattan por una explosión

Adelanto.El departamento de bomberos de Nueva York investigan una explosión que tuvo lugar este lunes en una de las terminales de autobuses en Manhattan, entre la Octava Avenida y la Calle 42.

Según la cuenta oficial de la policía de Nueva York en Twitter, se encuentran investigando una explosión “de origen desconocido”, las líneas de trenes están siendo evacuadas.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave,#Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available.pic.twitter.com/7vpNT97iLC