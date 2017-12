"La ley de ART baja la litigiosidad y hace caer a la industria del juicio"

-Viene a Jujuy para tratar la nueva Ley de ART, ¿cuál es el objetivo?

-Vinimos a ver cuál es el tratamiento de adhesión por parte de la provincia de Jujuy de la Ley de ART, que se va a tratar la semana que viene en Legislatura. Voy a estar con el gobernador y el ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz y con legisladores.

-¿Cuáles son los principales cambios que genera la aplicación de la Ley de ART?, ¿se dijo que redujo ya la resolución de demandas?

-Lo primero que va a traer es un beneficio para el asegurado, que va a cortar los plazos de las comisiones médicas y va a dar respuesta mucho más rápida al tema. El segundo punto es que va a tener una baja de la litigiosidad y en la caída de la "industria del juicio", que va a ser muy beneficioso para el país pero también para el desarrollo de las industrias.

-¿Cuál era el diagnóstico sobre la "industria del juicio", de cuántos juicios se hablaba en el país?

-En realidad era el manejo de juicios por enfermedades que no tenían un sustento, en muchos de los casos no tenían una pericia respaldada, y sobre todo el acortamiento de los procesos judiciales.

-¿Por eso se está implementando una comisión médica antes de iniciar el juicio?

-Exactamente, una comisión médica para dar respuesta a los trabajadores, volver a tener una respuesta inmediata para la solución y la agilización del caso, las prestaciones que correspondía.

-¿Y esta comisión médica dependería del sistema, del Gobierno?

-La comisión médica depende del Gobierno nacional, son médicos llamados por concurso, que trabajan exclusivamente para esto.

-¿En el caso de las provincias cómo sería?

-Sería el mismo sistema porque es una Ley nacional a la cual las provincias adhieren, y los médicos serían elegidos por concurso público nacional, habría una comisión en cada provincia.

-¿Y cómo es el sistema de homologación que plantea esta ley?

-Es un proceso de homologación judicial sobre el resultado de la comisión médica. Las incapacidades la determina la comisión médica, serán aplicables para el trabajador y las mismas serían homologadas después.

-¿Tiene otros requerimientos esta ley?

-Básicamente lo que tiene son acortamientos sustanciales de los plazos del proceso, y la certeza que estos médicos que han sido nombrados por concurso son independientes, no van a cobrar un honorario, que se generaba un sistema bastante perverso, ya que al haber incapacidad (en el trabajador) el perito cobraba un número mayor.

-¿Qué resultados han tenido en las provincias que ya adhirieron?

-Básicamente los datos más frescos que tengo son en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ha acordado en comisión médica alrededor de un 90% de los casos. Adhirió Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, y está adhiriendo esta semana la provincia de Buenos Aires.

-¿Había una suerte de mapa en donde había provincias que tenían más de este vicio de la industria del juicio?

-Si hay más provincias que otras, claramente, pero creemos que hay una forma de subsanar ese problema y básicamente lo que va a generar es un menor costo de ART, porque al haber menor costo de litigiosidad, la alícuota va a ser más baja y eso va a generar más competitividad. En Jujuy la litigiosidad es alta.

-Justamente se hablaba de bajar los costos de la alícuota...

-Exactamente, al bajar la litigiosidad va a bajar sustancialmente el costo de la alícuota. Hoy el costo de la alícuota tiene un 40% de carga de stock de juicios, y al reducirse al mínimo va a bajar la alícuota, y eso hará más competitivo el mercado laboral porque va a generar más fuentes de trabajo. Una provincia de la potencialidad que tiene Jujuy en este momento en proyectos de inversiones, es muy importante.

-¿Tienen medido cómo era la litigiosidad en el NOA o en Jujuy?

-La litigiosidad en Jujuy es alta. Hay provincias como Salta que por el esquema que tienen no es tan alta, pero estamos enfocados en el futuro en trabajar con la ley.

-¿Hay alguna relación entre la alta litigiosidad y la precarización laboral que hay en algunas provincias?

-No porque una Aseguradora de Riesgo de Trabajo en el mercado laboral no es precario sino es más bien formal, con lo cual no hay una relación directa.

-¿Pero puede haber en la falta de cuidados, las buenas prácticas, del ambiente laboral en la industria?

-La idea es que las compañías aseguradoras se empiecen a enfocar más en la prevención que en solucionar litigios. Los cuidados en las compañías, que la inversión en vez de realizarse a través de litigios, se revise para generar pre-acción de las compañías.

-¿Hay una línea de trabajo en ese sentido con algún organismo?

-Sí, estamos trabajando codo a codo con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y el Ministerio de Trabajo de Nación con la que trabajamos codo a codo primero para lograr la adhesión de la ley en todas las provincias, la reducción de los juicios y con un proyecto ambicioso para controlar la prevención en las industrias.