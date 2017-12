ABRA PAMPA (Corresponsal).Alumnos de la escuela Juan XXIII de Abra Pampa del turno tarde, se lucieron en la exposición denominada "Construyendo un estilo de alimentación saludable", enfocada en la importancia de frutas y verduras para potenciar la alimentación sanan. La muestra fue visitada por un importante público que deleitó de las preparaciones de los alumnos.

Se pudo observar y deleitar de diversos licuados preparados con distintas frutas combinadas con verduras, como el caso de la espinaca, a la vez los alumnos explicaron los nutrientes de cada una de las frutas y cómo consumirlas, por ejemplo para un licuado de durazno es conveniente que no se lo pele, puesto que en la cáscara están los mayores nutrientes. En el caso del durazno aportan buenas cantidades de vitaminas A, del grupo B y C. Además tienen potasio lo que favorece un buen funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. El calcio de esta fruta ayuda a mantener huesos y músculos sanos. El hierro que contienen junto a las vitamina C evitan la anemia ferropenia y ayudan a mantener el cabello, uñas y piel sanos y jóvenes.

Claramente en la exposición se pudo observar variedad de frutas, no faltando la propia ensalada de fruta, la sandía, banana, manzana, entre otros.

La exposición sin lugar a dudas ayudó a que los alumnos puedan interiorizarse en las propiedades alimenticias de cada una de las frutas. La actividad se desarrolló en horas de la tarde del miércoles.