Copleros hace una pausa para hablar de su historia

Veinte años de trabajo, veinte años de mantener el proyecto que los motivó en el inicio, veinte años de paciencia, esfuerzo y de un camino recorrido con mucho esfuerzo, con buenos y a veces muy malos pasares, son los que celebran este año Copleros.

El grupo folclórico que soñaron y formaron los hermanos Rivero, Mauricio, César y David, los tres guitarristas zurdos del grupo y los tres de voces bajas. En un primer momento, Copleros fue un cuarteto de voces que completaban con el amigo Gato García (hoy solista).

Con el tiempo y con la evolución del grupo se fueron sumando voces y se conformó como un quinteto impecable de voces, cuya calidad es una de sus más fuertes características.

Pero estos veinte años llegan con un paso muy importante como es la presentación de un nuevo disco del grupo. Se llama "Hermano", y se presentará el 21 de este mes a las 21.30, en la sala mayor del Teatro Mitre, donde siempre mostraron sus producciones.

Hoy el grupo está integrado además de los hermanos Rivero, por Marcelo Madrid que está con ellos hace ya muchísimos años, y entró al poco tiempo de que se incorporara Claudio Hyon (otra voz increíble que pasó por esta formación y que estuvo por siete años con Copleros); y la última incorporación, Fabricio Sayat (primo de los Rivero) .

El Tribuno de Jujuy conversó con los artistas para hacer un poco el recorrido por estas dos décadas cantando.

TAPA DEL DISCO/ “HERMANO” SE PRESENTARÁ EN EL TEATRO MITRE.

Cuentan que con la música hay una herencia familiar que tiene que ver con esta afinidad, y luego por las juntadas con amigos, guitarreando, se despertó en ellos la ilusión de armar un grupo. Antes de ser Copleros había probado con otras formaciones, como Trova, un cuarteto con el Gato García.

Luego se transformó en Copleros que con el tiempo pasó a ser un quinteto de voces, y ésta es sin dudas una de las características más destacadas dentro del ámbito musical de Jujuy.

"Cuando ingresa Claudio Hyon, que es una voz que tiene un registro muy alto, y como los tres hermanos Rivero somos de voces bajas, no podíamos hacer el nexo. Así es que el mismo Claudio nos presenta a su primo, Marcelo Madrid quien también se suma a la formación y comenzamos a ser quinteto", cuenta Mauricio Rivero.

Cuando Hyon se fue, pasaron otras voces, pero se siguió manteniendo la formación de cinco.

Los anteriores discos de Copleros son "Con este acento", "Coraje" y "Esa luz". "Hermano" nace primero de la idea de hacer algo los tres Rivero juntos, porque hasta el momento habían hecho cosas de a dos. Y sale el tema "Hermano" que le da nombre al disco, y que además se traduce en un concepto existencial muy valioso que el grupo quiere transmitir: "De todo lo que habita en esta tierra somos hermanos. Sólo si asumimos esa condición y tenemos un instante de paz para mirarnos en el otro, hallaremos tal vez, un tenue candil que nos oriente espiritualmente a salvarnos", dicen.

"Es ver desgranarse la humanidad, estamos viviendo un momento caótico, nos lastimamos mucho con guerras, con atropellos, con la cacería del hombre, y al igual que todos nuestros discos, y ante esto queremos dar un mensaje esperanzador‘, expresa Mauricio. Y además sentimos que somos hermanos los tres Rivero, los hermanos de la vida, y Fabricio que es nuestro primo", concluye.

En veinte años también lograron montar su propio estudio, un espacio donde elaborar sus ideas con más tranquilidad, que cuando tenían que alquilarlo. Allí grabaron y la masterización se hizo en el estudio de Hugo Pilo Puch.

En el espectáculo quieren recorrer esos veinte años que transcurrieron, además de mostrar lo nuevo. Va ser muy emotivo, aseguran porque van a recordar canciones, anécdotas, viajes, vivencias intensas y también las adversidades.

Dice Fabricio, quien se incorporó en agosto del año pasado, que se siente muy orgulloso de ser parte de este grupo en el momento de sus veinte años, "siempre los escuché y los admiré como músico, y cuando se me dio la posibilidad, desde un primer momento dije sí. Si bien no estuve siempre con ellos, siempre estuve con la música, así que yo cumplo mis veinte años con la música también y es un honor hacer en este lugar, y en ese sentido me acoplo a la alegría de esta celebración de Copleros".

Marcelo destacó que "Hermano" es un disco diferente, porque "trabajarlo en el estudio propio logró un clima diferente, nos da tranquilidad saber que el estudio está disponible para cambiar, corregir, etc. Y comentó que "la idea de este disco se empezó a trabajar en marzo, y lo primero que grabamos fue "Jujuy en abril" para estrenarlo el 19 de ese mes, en el aniversario de la ciudad. Sobre este aniversario especial dice "para mí es un orgullo, yo también antes de entrar a Copleros estuve en otras formaciones. Me sentí cómodo en este lugar y siempre trabajamos de la mejor manera, a pesar incluso de los percances que son parte del camino".

César, si bien es el director musical, se maneja con mucha democracia y todo consulta con el grupo "yo quiero que todos estén satisfechos con el resultado final", comenta, a la vez que confiesa que "no tomo conciencia todavía del tiempo que pasó. Cuando vemos que hay gente que nos sigue que tiene todos los discos, o que canta nuestras canciones, es muy emocionante.

Finalmente David cuenta que los veinte años "me provoca muchas sensaciones, me acuerdo que yo cuando comencé con el grupo estaba saliendo del secundario, y tomo conciencia entonces del tiempo que pasó. Me siento orgulloso del grupo que formamos, porque dentro del grupo no hay diferencia entre mis hermanos y los demás integrantes", y aseguró que "los tesoros más grandes que acumulamos son las amistades que hacemos. A veces volvemos sin un peso en el bolsillo, pero seguro que hicimos un amigo más".

Además de las cinco voces, integran Copleros Leonardo Calisaya, en piano y acordeón; Juan Mamaní, en bajo; y Gastón Zerda, en batería y percusión.

Sobre el disco

Los temas que integran esta nueva producción "Hermanos", son "Zamba del pescador" que cuenta con Pitín Zalzar invitado a la grabación; "Plegaria de amor"; "Por ese amor"; "Hermano"; "Si bailas"; "Cuando el adiós"; "Total que"; "Estas ciego corazón"; "Jujuy en abril"; y "Madre jujeña".

Y los músicos invitados a la grabación, además del reconocido Pitín Zalazar, son Ángel Bravo de Coroico, La Cantada, Gastón Rodríguez en bandoneón, Gastón Zerda en bombo legüero, Joty Gallo en batería, Walter Alba en percusión y accesorios, Franco Paredes en bajo, Hugo Puch en charango, Germán Calvert en piano, Marcelo Pilotto en piano y acordeón, y Cristian Banegas en violín.

Autores

Otra de las características de Copleros es el predominio de temas de propia autoría con letras de Mauricio y música de César. En este disco se comparten además algunas autorías con Néstor González (de La Cantada), y Carlos Zambrano de San Pedro. También hay dos temas emblemático de otros autores como "Total que" de Justiniano Torres Aparicio, "una zamba que siempre quisimos grabar", asegura Mauricio; y "Estás ciego corazón" un taquirari de Stéfano que hacían Los Changos del Huaico (grupo de el Gordo Barrojo).

Hablando de sus composiciones Mauricio (el poeta del grupo también), explica que "lo que hacemos es expresarnos con un profundo amor a este lugar, somos hombres de este valle, amamos este lugar, y el amor se traduce a partir del caminar cotidiano, en estos cerros que nos rodean, los ríos, los amigos de la infancia. Amamos mucho nuestro lugar y eso nos lleva a escribirle y cantarle. Igualmente nos damos algunos gustitos como por ejemplo cantar un bolero, pero la base es cantarle a nuestra tierra".