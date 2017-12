Incertidumbre por el Festival del Quesillo

El encuentro del sábado se suspendió por la lluvia, pero las nuevas autoridades de la comuna no saben qué es lo que pasará.

La tormenta registrada durante la tarde del sábado último generó la suspensión del 40ª Festival del Quesillo y el Folclore en la localidad de San Antonio.

Al respecto, los organizadores indicaron que tomaron la medida al determinar que el agua afectó el techo del complejo municipal donde iba a desarrollarse el encuentro.

El Tribuno de Jujuy dialogó con el nuevo presidente de la Comisión Municipal, Álvaro de Bedia, quién dijo que no había participado de la organización de esta edición del festival. "Yo no participé en nada, esto fue una tercerización de la comisionada anterior y el empresario que había organizado el festival, y que al ver las inclemencias climáticas suspendieron para no tener mayores pérdidas", apuntó.

Consultado sobre si el festival está dentro de los planes de su gestión, señaló que "hoy no me puedo comprometer de hacerlo este año, debido a que no conozco los medios ni lo que hay en la Comisión".

Por su parte, el encargado de prensa del municipio de San Antonio, Matías Soler, indicó que "nosotros ahora veremos cómo estamos y con qué nos encontramos. Estamos ingresando a la Comisión Municipal y vamos a tener otras urgencias", apuntó.

Devolución de las entradas

Soler, asimismo, no descartó la idea de realizar el festival este año: “dentro de las actividades que tenemos por hacer está la planificación del festival, ya que representa mucho a nuestra cultura. Pero no tenemos fecha todavía”, acotó.

En cuanto a las entradas del sábado se está devolviendo el dinero en los mismos canales por donde fueron adquiridas.

Cabe recordar que recientemente se llevó a cabo la sesión preparatoria en la que Álvaro de Bedia asumió como comisionado, Yolanda Zulca quedó como vocal secretaria, Juana Sandoval y Gabriel Flores vocales 1º y 2º, respectivamente.