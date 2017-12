Fallo que respeta libertad de culto

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no prohíbe ejercer la religión a los salteños, pero genera las condiciones necesarias para no obligar a quienes no quieren practicarla.

Los jueces del alto tribunal consideraron probado que las escuelas de la provincia discriminaban a los niños y niñas de familias no católicas al incluir contenidos de este credo como parte del programa de estudios.

La sentencia plantea, además, que los ritos religiosos deben practicarse afuera de las escuelas estatales para generar condiciones de igualdad en las aulas que sostienen todos los ciudadanos con sus impuestos, algo tan básico que cuesta creer que se hayan necesitado años de un proceso judicial lleno de idas y vueltas para que se haga realidad. El argumento de que la educación religiosa era necesaria para garantizar la libertad de culto, que repetían sectores vinculados a la Iglesia y al Gobierno de Salta, quedó superado por un fallo que se inscribió la historia jurídica del país.

La Corte además aportó claridad sobre la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado. Entre otros puntos, destacó que la Constitución prevé sostener el culto católico pero aclaró que eso se refiere solo al apoyo económico que le da el Estado a la Iglesia Católica. Muchos de los fundamentos que apuntaban a mantener la educación religiosa se aferraban a la idea de que "sostener el culto católico" implicaba promover de alguna manera la adhesión de la población a este credo.

El gobernador Juan Manuel Urtubey comunicó que se reunió ayer con la ministra de Educación, Analía Berruezo, y la fiscal de Estado, Pamela Calletti, para "adecuar la enseñanza religiosa a lo ordenado por la Corte y la Constitución Provincial".

Solo el tiempo dirá si el mandatario, que se resistió durante todos estos años a cambiar la política educativa que la Corte consideró discriminatoria, realmente adapta el sistema escolar al espíritu de lo que resolvió el máximo tribunal.

Desde ahora los salteños seguirán teniendo la libertad de rezar, ir a las iglesias y compartir su fe en los templos, en sus casas o en cualquier espacio que elijan. Y los que envíen a sus hijos a las escuelas públicas tendrán la posibilidad de decidir qué creencias quieren para sus vidas, si se cumple lo que dispuso para Salta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.