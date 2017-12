Abogado expuso el caso de un detenido por falsa denuncia

"Si bien los cuatro meses de detención de mi defendido no tienen vuelta, esta mujer deberá pagar por lo que hizo", señaló Efraín Garay, defensor de Eduardo Ríos, acusado por su expareja de abuso sexual.

"El fiscal Darío Osinaga hizo lugar al pedido de libertad de mi defendido en base a las mentiras comprobadas en que incurrió la denunciante", agregó el letrado.

La mujer con la cual había tenido una relación amorosa Ríos, lo denuncia el pasado 27 de mayo por abuso sexual, que implicó que el hombre debiera permanecer detenido por cuatro meses.

Las "contradicciones"

La mujer incurrió en una serie de falsedades por las cuales deberá afrontar el peso de la ley, según el abogado Garay.

"Entre las tantas mentiras comprobadas por el fiscal Osinaga, se destacan la manifestada en sede judicial, donde dice que cursa 5to año en el turno noche de la Escuela "Marina Vilte", establecimiento al cual no solo no concurre, sino que no cuenta con turno noche, cuando la mujer egresó del Bachillerato 21 en el año 2015", señaló el letrado.

La mujer el día de la denuncia utilizó en el mismo horario que dijo que se produjeron los hechos su tarjeta Sube en la línea 4 en el barrio Los Perales, no pudiendo estar en dos lugares distintos simultáneamente, expresó también Garay.

En otro orden de cosas, testigos amigos de la denunciante manifestaron que a través de cuentas "truchas" en Facebook acosaba permanentemente a Eduardo en virtud de haber formado pareja y estar esperando un hijo próximo a nacer.

El informe pericial da cuenta que la denunciante "presenta inmadurez emocional, infantilismo y dificultad para establecer fechas, lo que genera confusión", reveló.

"Además involucró a dos amigos de Eduardo que nada tienen que ver con esta historia de terror", remarcó el abogado.