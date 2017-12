Pasó la 3º en "Tonino"

Una estupenda noche de picadas se vivió el pasado viernes en Picódromo Tonino del barrio Alto Comedero donde se disputó la 3º fecha. La velada contó con un gran marco de público y el nivel de competidores fue superlativo en todas las categorías.

A continuación se detallarán los resultados de la instancia. Comenzando en tiradas en 250 metros Clase 1 (13'' 50) campeón Tomas Torres (Chevrolet Corsa de Los Alisos) y el subcampeón fue Matías Manzano (Peugeot 206 de San Salvador de Jujuy). En tanto que en la Clase 2 (12'') el campeón es Mauricio Márquez (San Salvador de Jujuy) y el subcampeón Facundo Barrios (San Salvador de Jujuy). Asimismo en Clase 3 (11'') el campeón fue Ignacio Cajal (Honda Civic de Salta) y el subcampeón es Rodrigo Cruz (VW Bora de San Salvador de Jujuy). Mientras que en Clase 4 (10'') el campeón es Luis Magarzo (Fiat 147 de Salta) y el subcampeón fue Antonio Jodal (Fiat 600 de San Salvador de Jujuy).

Por otra parte en la tiradas en 201 metros en Clase 5 (8'') el campeón fue Mali Singh (Audi TT de San Salvador de Jujuy y el subcampeón es Gustavo Marino (Gol Power de Salta). En Clase 6 (Libre) el campeón Dario José Ocampo (Fiat 600 de Salta) y el subcampeón fue Diego Pereyra (Cafetera V8 de Salta).

Del mismo modo en Clase 7 (Motos 10'') el campeón resultó ser Nahuel Perea (Palpalá) y el subcampeón es Augusto Reader (San Salvador de Jujuy). Así también en la Clase 8 (Motos Libre) el campeón es Nahuel Perea (Palpalá) y subcampeón Augusto Reader (San Salvador de Jujuy). Y por último en Fuerza Libre TD el campeón es Ariel Mónaco (Tucumán). El viernes 22 del corriente se realizaría la 4º fecha.

"Tenemos el mejor escenario en Sudamérica"

Sebastián Morales, comisario adjunto de carrera deportiva, habló con El Tribuno de Jujuy en el marco de la reciente 3º fecha en el Picódromo "Tonino".

"La verdad es espectacular el marco con una muy buena cantidad de autos para picar y sobretodo en la categoría libre. Lo lamentable es que veníamos suspendiendo las fechas por cuestiones climatológicas pero hoy -por el viernes- es una noche bárbara. Rompimos un par de motores en las pruebas pero son cosas que pasan con los fierros", comentó Morales en referencia a los desperfectos que sufrió Rolando Balestrieri en los entrenamientos.

Más adelante resaltó que "el 22 de diciembre tendremos otra fecha más Dios mediante y hoy -por el viernes- están participando gente de Santiago del Estero, Tucumán y la próxima llegarán pilotos de Catamarca y La Rioja. Me animo a decir que tenemos el mejor escenario en Sudamérica, porque no hay ningún predio con las dimensiones que tiene el picódromo que tenemos en Jujuy y con la seguridad que contamos. El asfalto que tenemos no hay en ningún lugar de la Argentina. Debemos aprovecharlo porque este es un deporte para toda la familia, como se la ve al costado del circuito donde está compartiendo el asado y las gaseosas, ya que no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas y se hace el control de alcoholemia a los pilotos. Éste es un deporte sano para gente que quiere venir a pasarla bien en familia", agregando que "desde la primera fecha hasta ahora se trató de mejorar y hacerlo más dinámico. Éste es un deporte seguro en el que no se improvisa nada y se trabaja muy fino. Habrá una 4º fecha con el inicio del verano y la idea es picar todo el verano por las noches para que la gente pueda disfrutar del escenario y disfrutar de cada jornada", finalizó.