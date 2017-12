Las principales búsquedas de Google durante el 2017

Los sucesos más importantes del año fueron objeto de búsqueda en internet, en particular en el megabuscador Google. Desde las elecciones legislativas, el submarino ARA San Juan, y el caso Santiago Maldonado, fueron los temas más buscados en el gigante de internet.

Temas con mucha presencia a lo largo del tiempo en el interés de la gente, al igual que aquellos repentinos y de fuerte impacto, como así también los más mundanos y cotidianos son objetos de búsqueda y consulta en el principal buscador.

El Padrón Electoral, la búsqueda del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, integran el top tres de los temás que más interés despertaron entre los usuarios del buscador.

Desde el gigante de internet hicieron un ranking con los temas más buscados a lo largo del 2017. Además, clasificaron las “preguntas” que más le hicieron al oráculo de Moutain View.

Búsquedas

1)Padrón electoral

2)ARA San Juan

3)Santiago Maldonado

4)Rocío Gancedo

5)Fixture Mundial 2018

6)Huracán Irma

7)Feriados

8)Spinner

9) 13 Reasons Why

10)Despacito

Qué



1)Qué es asperger

2) Qué es aneurisma

3) Qué es un spinner

4) Qué significa ATR

5) Qué pasa si no voto

6) Qué es Sarahah

7) Qué son las PASO

8) Qué se vota el 22 de octubre

9) De qué murió Pablo Cedrón

10) Qué es un huracán

Cómo



1)Cómo saber dónde voto

2) Cómo hacer huevos de pascua

3) Cómo saber si estoy afiliado a un partido

4) Cómo hacer slime

5) Cómo hacer rosca de pascua

6) Cómo hacer un spinner

7) Cómo salio Perú vs Nueva Zelanda

8) Cómo se forman los huracanes

9) Cómo recuperar fotos borradas del celular

10) Cómo hacer pastafrola

Acontecimientos



1)Elecciones PASO

2) ARA San Juan

3) Huracán Irma

4) CyberMonday

5) Terremoto en México

6) Semana Santa

7) Independencia de Cataluña

8) Lollapalooza Argentina 2017

9) Indio Solari en Olavarría

10) Jesús María

Personas



1)Santiago Maldonado

2) Rocío Gancedo

3) Chris Cornell

4) Natacha Jaitt

5) Yanina Latorre

6) Sol Pérez

7) Edgardo Antoñana

8) Diego Latorre

9) Pablo Cedrón

10) Ari Paluch

​​​​​​​Música



1)Despacito

2) Chris Cornell

3) Chester Bennington

4) María Martha Serra Lima

5) Horacio Guarany

6) Walter Romero

7) Bad Bunny

8) Ozuna

9) Luis Fonsi

10) Tom Petty

​​​​​​​Series y programas de TV



1) 13 Reasons Why

2) Las Estrellas

3) Despedida de solteros

4) Un gallo para Esculapio

5) Adda

6) Moisés y los diez mandamientos

7) Medcezir

8) El sultán

9) El regreso de Lucas

10) Josué y la tierra prometida

Películas



1) It

2) Rápido y Furioso 8

3) La La Land

4) Logan

5) Moonlight

6) La Bella y la Bestia

7) Cars 3

8) Mamá se fue de viaje

9) Dunkerque

10) Moana

​​​​​​​

Deportes



1)Fixture Mundial 2018

2) Peru vs Nueva Zelanda

3) Mayweather vs McGregor

4) Argentina vs Brasil

5) Argentina vs Nigeria

6) Dakar

7) Boca vs River

8) Argentina vs Rusia

9) Argentina vs Ecuador

10) River vs Lanus