"Silver Snipers", el equipo gamer de la tercera edad

La edad ya no es una limitante para casi nada, y mucho menos para ingresar en el mundo de los videojuegos. El caso ejemplar es del equipo de CS Go, Silver Snipers.

El primer equipo mixto de "gamers" integrado por personas con un promedio de edad de 71 años compitió esta semana por primera vez en Suecia, en el festival digital más grande del mundo, una experiencia inédita patrocinada por una firma tecnológica para demostrar que para ser parte del mundo de los eSports no hay fecha de caducidad.

"Empezamos a jugar hace un mes. Ha sido agitado!", dijo a Télam Abbe "BirDie" Drakborg, de 75 años, un artista que trabaja con papel e integrante el "Silver Snipers", como se llama este equipo que juega al Counter Strike.

Sus compañeros son Öivind "Windy" Toverud, el líder del grupo de 75 años; Bertil "Berra-Bang" Englund, el mayor, de 81 años; y las mujeres Wanja "Knitting Knight" Godänge, de 63, y Monica "Teen Slayer" Idenfors, de 62.

"Hemos escuchado que somos el primer equipo del mundo de adultos mayores. Tal vez ganemos un récord mundial del Guinness por ser el equipo de mas edad. ¿Quién sabe?", comentó "Berra-Bang".

Los "Silver Snipers" compitieron por primera vez esta semana en el "DreamHack Winter 2017", el encuentro digital que se disputó hasta el lunes último en Jönköping, Suecia. "Compitieron contra dos equipos y perdieron 7-1 en ambos partidos", contó Lale Johansson, encargado de márketing de Lenovo, la fabricante china de computadoras y teléfonos inteligentes que auspicia a los gamers senior.

El resultado no es lo que más le preocupa a este equipo, "sino que importa que lo hagan, que entrenen, que compitan", añadió el directivo.

Los "Silver Snipers" juegan al Counter Strike (CS), un juego en el que se enfrentan cinco gamers contra cinco. Unos son terroristas y los otros antiterroristas, y compiten para, respectivamente, perpetrar un acto de terror (bombardeo, toma de rehenes) o prevenirlo (desactivación de bombas, rescate de rehenes).



"Tenemos el mejor entrenador", destacó "BirDie" a esta agencia, en referecia a Tommy Ingemarsson "Potti", de 37 años, que fue 10 veces campeón de CS.

"Me sorprendió la dedicación y la motivación que el grupo mostró a esta edad para aprender más y mejorar. Ha sido la mejor terapia de la historia, eliminando la ansiedad y sirviendo como 'gimnasia mental", resaltó el coach.

Para "Knitting Knight" el juego "es difícil. Hay que pensar mucho, pero ese es el desafío. Quiero mostrar a la gente que los mayores podemos hacer cualquier cosa. Y los juegos son realmente divertidos. Es un mundo completamente nuevo que me encanta. Realmente tengo que agradecer a Lenovo la invitación".

Ella y Mónica se convirtieron en grandes amigas y entrenan juntas varias horas: "Cuando jugamos, se siente como si estuvieramos en libertad", resumió "Teen Slayer".

En tanto, "Windy" está encantado porque "los niños piensan que somos geniales. Disfruto que me reconozcan a mi y al equipo".

El mayor, "Berra-Bang", con sus 81 años comenzó a jugar para acercarse a sus nietos, como tantos abuelos, pero ahora le gusta mucho "ser el centro de atención por ser gamer y competir en eSports", reconoció, risueño.

Si bien en el mundo hay otras experiencias de adultos mayores que juegan videojuegos, los "Silver Snipers" son los únicos organizados en equipo, con coach, entrenamiento, merchandising propio y grupos de fans en Facebook que festejan cuando consiguen fotos o autógrafos de los gamers, donde además transmiten sus partidos en vivo.

"Nuestros amigos de una edad similar no comprenden totalmente lo que estamos haciendo. Pero nos están animando y piensan que somos realmente valientes y los jóvenes han sido muy solidarios", valoró "Berra-Bang".

Fuente:Télam