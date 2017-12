Feroz incendio quemó todo un departamento en barrio Río Blanco

PERICO. Lamentables fueron las pérdidas a raíz de un voraz incendio desatado en un domicilio del barrio Río Blanco de esta ciudad, donde el fuego consumió por completo los elementos del hogar, dejando sin nada a una familia. Lo curioso fue que la autobomba 0km entregada hace meses a bomberos de la Policía de la Provincia nunca llegó, porque estaba"en arreglo”según manifestaron desde esa entidad.

Se trata de un lamentable siniestro que afortunadamente no dejó ni víctimas fatales ni heridos, pero sí una familia que prácticamente lo perdió todo, en en el primer piso de la calle Uquia al 181, en pleno barrio Río Blanco de ésta ciudad tabacalera y a pocas cuadras de la terminal de ómnibus, hecho que ocurrió alrededor de las 18 del martes. La polémica se desató cuando los vecinos llamaron a los bomberos y ninguno de los cuarteles, ni Bomberos de la Policía ni Voluntarios tenían en condiciones sus autobombas.

Esta cuestión llamó la atención de todos, ya que hace meses el gobierno de la provincia presentó en Perico un camión autobomba 0km para los Bomberos de la Policía. Desde la entidad manifestaron que el mismo no estaba en condiciones y que en esos momentos estaba siendo reparado, y que por esas horas estarían habilitando de nuevo a la unidad. Los Voluntarios padecen la misma situación, con un problema en la rueda de la camioneta.

Solamente actuaron la camioneta con mínima capacidad de agua de Bomberos de la Policía y la autobomba de Bomberos Voluntarios de El Carmen que cuando llegaron fueron apedreados por los vecinos, una actitud totalmente repudiable e injustificada, porque dañaron la única unidad de trabajo del cuartel de la ciudad de los diques.

La damnificada Mayra Cruz dijo“la verdad no entiendo de donde salió el fuego ni nada de eso, cuando llegué me avisaron que estaban mi hijo en la casa, pero menos mal que los pudieron sacar rápido. Todo se empezó a incendiar, colchones, cama, sábanas. Se quemó prácticamente todo. En ese momento estaban mis tres hijos, mi hermano de 17 años y mi padre, todos están bien, pero perdimos todo lo que teníamos en mi departamento, no me quedó nada, ahora es como volver a empezar de cero”

Piden ayuda

La familia damnificada está compuesta por el matrimonio, tres hijos, dos mellizos de un año de vida y una nena de 7 años, acompañados por el madre de la mujer y su hermano, ellos prácticamente lo perdieron todo y necesitan de la colaboración de los periqueños, con lo que se pueda donar, ya sea colchones, ropa o alimentos. Para ayudar dirigirse a Uquia 181 del barrio Rio Blanco.