El hermano del maestro Puca resultó absuelto

El Tribunal Criminal N° 2 absolvió por el beneficio de la duda a Luis Cristian Puca, único imputado en la causa.El fiscal de Sala Diego Cussel había pedido la pena máxima pero no hubo pruebas para condenar al hombre.

Luis Cristian Puca fue absuelto por el beneficio de la duda por el Tribunal en lo Criminal N° 2, en el juicio donde es acusado de haber asesinado y enterrado a su hermano Silvestre Santos en el año 2005.

El maestro Silvestre Puca fue denunciado como desaparecido el 25 de septiembre de 2005. En su casa hallaron restos óseos.

En los alegatos que se produjeron en la jornada de ayer en el segundo piso del Palacio de Tribunales, el fiscal de Cámara Diego Cussel (habilitado) había solicitado que Puca fuera condenado con la pena máxima, luego de hallarlo responsable del crimen de su hermano, el maestro de música Silvestres Puca.

Para Cussel quedó acreditado que la relación entre los hermanos Puca, que convivían en una vivienda de la calle Juan de Garay al 100 del barrio Coronel Arias, era muy complicada. Aunque solo se veían los fines de semana, porque Silvestre daba clases de lunes a viernes en la escuela Monasterio de Tres Pozos, no había diálogo entre ellos y el docente se dedicaba a visitar a familiares, para evitar a su hermano, según las declaraciones de allegados a él ventiladas en el debate.

Para el fiscal que también intervino en las investigaciones preparatorias, el cuarto del maestro que fue dos veces pintado y los instrumentos musicales desaparecidos la misma fecha de su desaparición, fueron algunos de los indicios que llevó a la detención de Luis Cristian Puca en 2015.

Los alegatos de la defensa del único imputado representada por Sara Cabezas, fue específica en manifestar que no había ningún elemento probatorio concreto que lo ponga en escena de un supuesto crimen.

Es que legalmente Silvestre Santos Puca sigue desaparecido, no hay ningún elemento que pueda asegurar que el docente fue asesinado, en primer lugar porque no está el cuerpo, y en segundo término, tampoco se puede probar que ante un eventual crimen, sea su hermano el principal responsable.

La madre de las personas implicadas, Rosa Solá, dijo al Tribunal que cree que su hijo Silvestre "debe estar enseñando por ahí".

En 2015 se hallaron restos óseos en la vivienda del barrio Coronel Arias y fueron analizados genéticamente, pero no pertenecían al maestro. Además se allanaron otros domicilios, y en tres de ellos también se realizaron excavaciones y no se logró hallar el cuerpo del maestro de música.

Cristian Puca fue detenido en 2015 y llegó a este juicio acusado de asesinar y ocultar el cuerpo de su hermano docente.

Sobre los indicios y las pruebas de esta causa

FISCAL DE SALA / DIEGO CUSSEL (HABILITADO).

Existen indicios que llevaron a que la Justicia jujeña haya por lo menos sospechado de Luis Cristian Puca, hermano del maestro, por los que luego se ordenó su detención e imputación, y llegó a estas instancias judiciales.

Los Puca son oriundos de la ciudad fronteriza de La Quiaca, propietarios de un conocido mercadito. Lucio, el jefe de hogar, construyó una casa en el barrio Coronel Arias y mandó a estudiar a cuatro de sus cinco hijos a nuestra ciudad.

Entre el 24 y 25 de septiembre de 2005, habrían quedado solos los hermanos Cristian y Silvestre. Desde ahí no se supo más del maestro de música que daba clases en la escuela de Santuario de Tres Pozos.

Pero el cuarto de Silvestre justo en esa época apareció “perfectamente” pintado, con algunos de los pesados muebles “llamativamente” corridos, el colchón lavado, las ropas envueltas en una sábana y un faltante de varios instrumentos musicales de propiedad del docente.

Luis Cristian había dicho a sus familiares que su hermano se había ido a trabajar y que no sabía nada de él. Pero en esa fecha le ofreció un teléfono celular y una guitarra criolla a un amigo de la ciudad de La Quiaca.

El indicio es que estos elementos serían de propiead de su hermano y Cristian los habría estado ofreciendo para deshacerse de ellos.

Rodolfo Puca, el quinto de los hermanos, dijo ante el Tribunal que una vez cuando estaba borracho Luis Cristian lo increpó y le dijo que “deje de joder con Silvestre”, que si seguía con ese tema “lo iba a matar igual que a su hermano y que iba a gritar como él lo hizo”.

La mayoría de los testigos que fueron citados dijeron llevarse una mala impresión del imputado, pero en los hechos reales, no hubo ningún indicio que pueda comprobar de manera fehaciente que Luis Cristian haya asesinado a su hermano Silvestre Santos y que haya escondido el cuerpo. Ahora la causa debe volver a su instrucción preliminar, a fojas cero y es muy probable que nunca se sepa si el maestro Puca fue asesinado y sobre los restos encontrados en su casa.